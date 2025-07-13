دبي: حظر السكوتر والدراجات الكهربائية بين السلامة وحرية التنقل

في الأشهر الخمسة الأولى فقط من عام 2025، فقد 13 شخصًا حياتهم في دبي بسبب سوء استخدام السكوتر الكهربائي وعبور المشاة العشوائي - وهي زيادة حادة ومؤلمة أعادت إشعال النقاش العام حول وسائل التنقل الدقيقة. الأرقام تتحدث عن نفسها: في عام 2024 وحده، سجلت المدينة 254 حادثًا يتعلق بالسكوتر الكهربائي والدراجات الهوائية، مما أسفر عن 10 وفيات و259 إصابة.
بينما توفر السكوترات والدراجات الكهربائية وسيلة نقل مريحة وصديقة للبيئة، فقد أدت شعبيتها المتزايدة أيضًا إلى ارتفاع في مخالفات المرور والوفيات. واستجابة لذلك، يدعو العديد من السكان إما إلى تشديد اللوائح أو الحظر التام داخل المناطق السكنية. ومع ذلك، يجادل آخرون بأن الحظر الشامل ليس الحل بل هو انتكاسة للمسافرين اليوميين الذين يعتمدون على وسائل النقل هذه.
أصبح تجاهل بعض الركاب المتزايد لقواعد المرور مصدر إزعاج للمجتمعات. ونتيجة لذلك، حظرت أحياء مثل فيكتوري هايتس و جميرا بيتش ريزيدنسز استخدامها بالكامل.
في حديثهم مع "خليج تايمز" (KT)، قال أعضاء لجنة ملاك فيكتوري هايتس (OC) إن قرار السعي للحظر جاء بعد شكاوى مستمرة من السكان وتقارير من موظفي الأمن حول مخاطر السلامة وتلف الممتلكات.
وقالت لجنة الملاك: "بعد تلقي ملاحظات قوية من العديد من سكان مجتمع فيكتوري هايتس، أبلغت لجنة الملاك شركة SOAMS، وهي شركة الإدارة لدينا، بأن الحظر سيكون في مصلحة السلامة العامة". وقد تم اتخاذ قرار فرض الحظر بعد التشاور مع سلطات دبي.
وفقًا لأعضاء لجنة الملاك، كانت هناك زيادة ملحوظة في السلوكيات التي أثارت مخاوف مشروعة تتعلق بالسلامة والممتلكات - مثل القيادة عبر مناطق المشاة، وتلف المناطق المزروعة، والتهرب من ضوابط أمن المجتمع. تم الإبلاغ عن هذه الحوادث من قبل السكان وتمت ملاحظتها من قبل الموظفين. بعد مناقشة الوضع والاستماع إلى السكان المعنيين، شاركت لجنة الملاك توصيتها مع SOAMS بضرورة تطبيق حظر للمساعدة في حماية بيئة المجتمع.
تواصلت "خليج تايمز" مع SOAMS لفهم الإجراء المتبع في تطبيق الحظر. ومع ذلك، لا يزال الرد قيد الانتظار.
كانت إدارة مجتمعات دبي واضحة بشأن سبب حظرها استخدام السكوترات والدراجات الكهربائية في مجتمع جميرا بيتش ريزيدنس (JBR) في أغسطس 2024. تم حظر أجهزة التنقل التي تعمل بالبطاريات على مستوى الأرض ومستويات الساحة في "الممشى" لضمان سلامة السكان والزوار.
بينما يدعم بعض السكان الحظر، يشعر آخرون أنه يستهدف الشباب بشكل غير عادل ويحد من حريتهم.
قال لوكاس بيتر، الذي عاش في فيكتوري هايتس لمدة 16 عامًا: "يشعر الحظر بأنه غير عادل. يجب أن يخرج المراهقون للاختلاط والتجول في مجتمعهم. تساعدني القيادة في إدارة التوتر من دراستي وقد عرفتني على العديد من الأشخاص الجدد. إنها مجرد مجموعة صغيرة من الركاب غير المسؤولين الذين يسببون المشاكل - يجب محاسبتهم، وليس أولئك منا الذين يركبون بأمان."
جادل طالب المدرسة الثانوية الذي يركب دراجة كهربائية قائلاً: "دبي تعاني من مشكلة السائقين غير الآمنين، لذا إذا تم حظر الدراجات الكهربائية، فيجب حظر السيارات أيضًا؛ فهي تسبب وفيات وإصابات أكثر بكثير. أعتقد أن الدراجات الكهربائية في الواقع تساعد المراهقين على أن يكونوا أكثر اجتماعية ونشاطًا خارج المنزل."
ردًا على هذه المشاعر من السكان الشباب، قالت لجنة ملاك فيكتوري هايتس إن القرار لم يتخذ بسهولة.
"نحن نتفهم تمامًا أن الدراجات الكهربائية تمنح الشباب شعورًا بالمرح والحرية. ومع ذلك، جاء قرار التوصية بالحظر فقط بعد أن أثار العديد من السكان مخاوف مستمرة تتعلق بالسلامة والسلوك. لم يكن هذا يتعلق بتقييد المتعة ولكن بحماية المساحات المشتركة وضمان رفاهية الجميع في المجتمع."
ومع ذلك، فإن معظم المجتمعات في الإمارات لا تقيد الوصول إلى وسائل التنقل الدقيقة. تدعو إيما براين، وهي محترفة إعلامية تعيش في قرية الغدير، إلى الاستخدام المسؤول لهذه الوسائل وتشجع الركاب على الالتزام بالقانون.
قالت: "يجب أن تعمل إدارة المجتمع وفقًا لقوانين الإمارات، التي تنص بوضوح على عدم السماح للأطفال دون سن 16 عامًا بركوب السكوترات الكهربائية." وأضافت: "ومع ذلك، فإن معظم الأطفال الذين نراهم يركبونهم لا يرتدون أي معدات واقية. إنهم غير مدركين تمامًا لقواعد الطريق وليس لديهم أي فهم لكيفية القيادة بأمان على الطرق أو الأرصفة."
تقترح إجراءات أكثر صرامة قبل أن ينطلق الركاب على الطريق: "يجب أن يُطلب من الجميع الدراسة واجتياز اختبار قبل السماح لهم بشراء سكوتر كهربائي أو دراجة كهربائية. في الوقت الحالي، إنهم مصدر إزعاج مطلق وخطر على مستخدمي الطريق الآخرين والمشاة."
أعرب السكان عن مخاوفهم بشأن القيادة المتهورة، مشيرين إلى التغيير المفاجئ للمسار، ونقص معدات السلامة، وحالات الاقتراب الخطيرة مع المركبات.
قال غوراف ناندكيوليار، مقيم في مجمع دبي للاستثمار (DIP-1): "لا يلتزمون بمسار واحد. في بعض الأحيان، يكونون على الرصيف، ثم فجأة، ينتقلون إلى الطريق الرئيسي ويقودون مثل الدراجات النارية. ثم يقفزون عشوائيًا إلى الرصيف دون أي إشارة. معظم الركاب لا يرتدون الخوذات أو المعدات العاكسة، وغالبًا ما يعبرون معابر المشاة دون سابق إنذار."
أعرب المقيم القديم في أبوظبي طه (تم حجب الاسم بالكامل) عن قلقه بشأن المخاطر التي يسببها الركاب المتهورون. "تحركاتهم غير متوقعة للغاية، والعديد منهم يقودون دون أي اعتبار للسلامة، ويتجاوزون حركة المرور دون مبالاة. إذا وقع حادث، فمن المرجح أن يُلام السائق."
تحث إيما الآباء وإدارة المجتمع على تحمل المسؤولية: "يحتاج الآباء إلى أن يكونوا مسؤولين (عن أفعال أطفالهم)، وتحتاج الإدارة إلى التوافق مع قوانين الإمارات وتطبيقها. إنها مسألة وقت قبل أن نرى إصابة خطيرة أو وفاة شخص في المجتمع."
أقر لوكاس بالمخاوف المحيطة بسلامة الدراجات الكهربائية ولكنه سلط الضوء على نقص البنية التحتية المناسبة للركاب الشباب في المجتمعات.
قال: "أتفهم مخاوف السلامة، خاصة للمشاة. ومع ذلك، غالبًا ما يفتقر راكبو الدراجات الكهربائية إلى مساحات مخصصة للقيادة. يشكو الناس عندما نستخدم الأرصفة أو الطرق أو حتى المسارات الترابية. إذا تم بيع الدراجات الكهربائية بشكل قانوني في الإمارات، فيجب دعم استخدامها ببنية تحتية مناسبة - الأمر بهذه البساطة."
على الرغم من المخاوف والإحباطات التي أثارها السكان، هناك جانب آخر حيث لا تُرى وسائل التنقل الدقيقة على أنها مصدر إزعاج ولكن كحل مريح ومستدام للتنقل الحضري.
شارك أخيل حسن، مقيم في دبي: "عندما انتقلنا من المنزل، كان لا يزال داخل نفس المجتمع، لكن المجتمع الأخضر في مجمع دبي للاستثمار (DIP-1) كبير جدًا. بالنسبة لمساعدتنا، كان الوصول إلى منزلنا الجديد يعني مسافة 20 دقيقة سيرًا على الأقدام في كل اتجاه. وبما أنها كانت تعاني من مشاكل صحية، لم تستطع المشي بهذه السرعة. بحثنا عن طرق لتسهيل الأمور ولجأنا إلى سكوتر كهربائي. الآن، تتنقل في المجتمع بسكوترها، عبر الحدائق والممرات. أنا سعيد بالسماح بالسكوترات الكهربائية هنا، خاصة في الصيف؛ سيكون الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لهؤلاء المتنقلين."
بالنسبة للكثيرين، يوفر حلاً مرنًا وفعالاً من حيث التكلفة للتنقل في الميل الأخير والمهام اليومية. قالت عاملة منزلية سريلانكية، داميقة دامايانثي، إن السكوتر الكهربائي كان عونًا كبيرًا لروتينها اليومي: "بدلاً من المشي لمدة 10 دقائق، يمكنني الآن الوصول إلى العمل في دقيقتين فقط. لقد جعل حياتي أسهل بكثير، وأنا أستخدمه للذهاب إلى كل مكان."
مع استمرار النقاش، أكد خبير أنه بدلاً من الحظر الشامل، فإن ما هو مطلوب بشكل عاجل هو إطار عمل شامل يركز على التنظيم والتعليم والتطبيق.
قال توماس إيدلمان، المؤسس والمدير التنفيذي لـ RoadSafetyUAE، لـ "خليج تايمز": "التنقل الدقيق يخدم غرضًا لا يمكن إنكاره. يبدو أن هناك احتجاجًا شعبيًا على السلوك المتهور، خاصة فيما يتعلق بالشباب الذين يستخدمون السكوتر والدراجات الكهربائية. يحتاج التنظيم إلى اهتمام عاجل. يجب تحديث اللوائح الحالية لتحديد بوضوح أين يُسمح بالسكوترات الكهربائية والدراجات الكهربائية، وخاصة الدراجات النارية الكهربائية. حتى الآن، لم يتم تحديد سوى عدد قليل من المناطق رسميًا من قبل هيئة الطرق والمواصلات. وعندما يتعلق الأمر بالتطبيق، يجب محاسبة الركاب الذين يخرقون القواعد."
وشدد على أن الركاب البالغين يجب أن يكونوا قدوة، بينما يجب أن تلعب المدارس والآباء وموظفو المجتمع دورًا نشطًا في التوعية والمساءلة. كما حدث في الماضي مع حظر "لوح التزلج الكهربائي" (hoverboards) بسبب الإزعاج العام، حذر من أنه إذا تُركت الدراجات النارية الكهربائية دون رقابة، فقد تسلك نفس المسار - ما لم يتم إدخال تدابير سلامة ومتطلبات ترخيص أقوى بسرعة.