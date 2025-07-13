دبي: حظر السكوتر والدراجات الكهربائية بين السلامة وحرية التنقل

في الأشهر الخمسة الأولى فقط من عام 2025، فقد 13 شخصًا حياتهم في دبي بسبب سوء استخدام السكوتر الكهربائي وعبور المشاة العشوائي - وهي زيادة حادة ومؤلمة أعادت إشعال النقاش العام حول وسائل التنقل الدقيقة. الأرقام تتحدث عن نفسها: في عام 2024 وحده، سجلت المدينة 254 حادثًا يتعلق بالسكوتر الكهربائي والدراجات الهوائية، مما أسفر عن 10 وفيات و259 إصابة.

بينما توفر السكوترات والدراجات الكهربائية وسيلة نقل مريحة وصديقة للبيئة، فقد أدت شعبيتها المتزايدة أيضًا إلى ارتفاع في مخالفات المرور والوفيات. واستجابة لذلك، يدعو العديد من السكان إما إلى تشديد اللوائح أو الحظر التام داخل المناطق السكنية. ومع ذلك، يجادل آخرون بأن الحظر الشامل ليس الحل بل هو انتكاسة للمسافرين اليوميين الذين يعتمدون على وسائل النقل هذه.

المجتمعات السكنية تتخذ إجراءات

أصبح تجاهل بعض الركاب المتزايد لقواعد المرور مصدر إزعاج للمجتمعات. ونتيجة لذلك، حظرت أحياء مثل فيكتوري هايتس و جميرا بيتش ريزيدنسز استخدامها بالكامل.

في حديثهم مع "خليج تايمز" (KT)، قال أعضاء لجنة ملاك فيكتوري هايتس (OC) إن قرار السعي للحظر جاء بعد شكاوى مستمرة من السكان وتقارير من موظفي الأمن حول مخاطر السلامة وتلف الممتلكات.

وقالت لجنة الملاك: "بعد تلقي ملاحظات قوية من العديد من سكان مجتمع فيكتوري هايتس، أبلغت لجنة الملاك شركة SOAMS، وهي شركة الإدارة لدينا، بأن الحظر سيكون في مصلحة السلامة العامة". وقد تم اتخاذ قرار فرض الحظر بعد التشاور مع سلطات دبي.