دبي : حجز 1387 مركبة مهملة و 6 آلاف إنذار خلال 6 أشهر

أزالت بلدية دبي 1387 مركبة ومعدات مهملة خلال النصف الأول من عام 2025. وفي الفترة نفسها، تم إصدار 6187 إنذاراً في المناطق السكنية والتجارية والصناعية بالإمارة.
في دبي، يُعاقب بغرامة قدرها 500 درهم ترك السيارة دون غسل في مكان عام لفترة طويلة. وستُصدر السلطات إنذارًا، وفي حال عدم تنظيف السيارة خلال 15 يومًا، يُمكن حجزها.
وتتخذ الهيئة المدنية هذه الإجراءات للحفاظ على الجاذبية الجمالية للمدينة وحماية الصحة العامة والسلامة والحفاظ على أعلى معايير النظافة الحضرية.
وقال المهندس سعيد عبد الرحيم صفر، مدير إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي: «إن معالجة المركبات المهملة تعد من أهم أولوياتنا في الحفاظ على البيئة الحضرية في دبي وتعزيز جاذبيتها.
تعمل فرقنا الميدانية على مدار العام لرصد المركبات المهجورة وإزالتها أينما وُجدت، سواءً على الطرقات أو في مواقف السيارات العامة أو في الأراضي الرملية. وفي النصف الأول من هذا العام وحده، حققنا نسبة استجابة إيجابية من الجمهور بلغت 77.6% في حل قضايا المركبات المهجورة، وسنواصل تعزيز شراكاتنا وجهود التوعية لرفع هذه النسبة إلى مستويات أعلى.
وأضاف سفر أن بلدية دبي نفذت برامج ميدانية وحملات توعية مجتمعية للحد من انتشار المركبات والمعدات المهملة في الأماكن العامة التي تشوه مظهر المدينة.
وأشار إلى أن البلدية تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام حول أضرار المركبات المهملة، وتشجيع المسؤولية المجتمعية، والتأكيد على أهمية التعاون مع الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص للحفاظ على جاذبية دبي وضمان راحة السكان.
وتقوم الفرق الميدانية أولاً بتحديد وتسجيل تفاصيل المركبة في النظام الذكي، يلي ذلك إصدار إشعار تحذيري يمنح المالك ما بين ثلاثة إلى 15 يوماً للتصرف، وذلك حسب حالة المركبة وموقعها.
بالنسبة للمركبات المسجلة في دبي، يُرسَل تنبيه عبر الرسائل النصية القصيرة إلى مالكها عبر نظام هيئة الطرق والمواصلات. بعد انقضاء فترة التنبيه، تُسحب المركبة وتُنقل إلى ساحة حجز المركبات التابعة للشركة في العوير.
حثّت بلدية دبي السكان وأصحاب المركبات على عدم ترك سياراتهم دون مراقبة لفترات طويلة، لا سيما خلال العطلات الصيفية. وأكدت البلدية أن الحفاظ على نظافة المدينة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع. ويمكن للسكان المساهمة في ذلك من خلال صيانة سياراتهم بشكل صحيح واتباع إجراءات بسيطة، مثل تنظيفها بانتظام، واستخدام أغطية واقية، وركنها في أماكن آمنة، وتجنب تركها في الأماكن المهجورة أو الرملية التي تُسرّع من تدهورها.