دبي : حجز 1387 مركبة مهملة و 6 آلاف إنذار خلال 6 أشهر

تعمل فرقنا الميدانية على مدار العام لرصد المركبات المهجورة وإزالتها أينما وُجدت، سواءً على الطرقات أو في مواقف السيارات العامة أو في الأراضي الرملية. وفي النصف الأول من هذا العام وحده، حققنا نسبة استجابة إيجابية من الجمهور بلغت 77.6% في حل قضايا المركبات المهجورة، وسنواصل تعزيز شراكاتنا وجهود التوعية لرفع هذه النسبة إلى مستويات أعلى.