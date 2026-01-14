دبي: حادث مروري على شارع الشيخ زايد صباح اليوم

قالت شرطة دبي صباح اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير إن حادث سير كبير وقع على شارع الشيخ زايد، موضحة أن عدة مركبات تورطت في الحادث، مما أدى إلى زيادة الازدحام على الطريق الشرياني الرئيسي في المدينة. وقد وقع الحادث في المنطقة المقابلة للقرية العالمية باتجاه جبل علي.

وتأثر حركة ركاب الصباح بهذا الحادث، حيث زادت أوقات السفر على تطبيقات الخرائط.

ونُصح السائقون بتوخي الحذر، واستخدام طرق بديلة إن أمكن، والانتباه لتنبيهات شرطة دبي.