الإمارات
دبي: حادث سير يتسبب في ازدحام مروري
دعت شرطة دبي السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة.
شهد طريق الشيخ راشد، صباح اليوم الاثنين، حادث سير تسبب في ازدحام مروري خانق، تزامناً مع توجه معظم السكان إلى أعمالهم.
وأفادت شرطة دبي بأن الحادث وقع بعد الخروج من نفق مركز التجارة العالمي باتجاه جسر القرهود، مُحذرةً من ازدحام مروري في المنطقة، وداعيةً السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة.
وأظهرت خرائط جوجل تأخيرات مُتوقعة على الطريق بالقرب من برواز دبي، حيثُ يشير اللونان الأحمر والبرتقالي إلى حركة مرور بطيئة.