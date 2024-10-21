دبي: حادث سير يتسبب في ازدحام مروري

وأفادت شرطة دبي بأن الحادث وقع بعد الخروج من نفق مركز التجارة العالمي باتجاه جسر القرهود، مُحذرةً من ازدحام مروري في المنطقة، وداعيةً السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة.

وأظهرت خرائط جوجل تأخيرات مُتوقعة على الطريق بالقرب من برواز دبي، حيثُ يشير اللونان الأحمر والبرتقالي إلى حركة مرور بطيئة.