دبي:حادث متعدد على شارع الشيخ زايد يسبب ازدحاماً مرورياً
وقع حادث تصادم بين عدة سيارات على طريق الشيخ زايد، صباح اليوم الأحد، ما أدى إلى ازدحام مروري.
وفي حديثه لصحيفة "خليج تايمز" ، روى شاهد عيان الحادث، قائلاً إن العديد من سيارات الإنقاذ والشرطة كانت في مكان الحادث خلال ساعات الصباح من نهاية الأسبوع.
ووقعت الحادثة على الطريق المؤدي إلى أبوظبي.
"سمعت صوتًا لكنني لم أستطع معرفة ما هو في البداية. ثم أدركت أنه كان حادثاً بين عدة سيارات"، قال "ن. أ".
ووصف أحد سكان دبي قوة الاصطدام قائلا إن إحدى السيارات انحرفت "180 درجة كاملة".
وكانت سيارة سيدان بيضاء وسيارة رانج روفر وسيارة أجرة من بين المركبات المشاركة في الحادث. ولم يكن هناك سوى حارة واحدة مفتوحة لمرور المركبات بينما كانت السلطات تعمل على تطهير الطريق.
"لحسن الحظ، أعتقد أن الناس بخير"، أضاف ن.أ.
أبلغت شرطة دبي، الأحد، سائقي المركبات بالحادث، ونصحتهم بأخذ الحيطة والحذر بسبب الحركة المرورية التي تسبب فيها الحادث.