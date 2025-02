"دبي جنوب" تستوعب مليون شخص مع بناء محطة الركاب الجديدة لمطار آل مكتوم

ويضم المجتمع خيارات سكنية متعددة مثل الفلل والمنازل والقصور والشقق. وقال الكندي: "منذ تأسيسها، أطلقت الشركة بنجاح العديد من المشاريع التي حظيت باهتمام كبير وحققت مبيعات كاملة. وتشمل هذه المشاريع شقق The Pulse، وشقق The Pulse، وشقق The Pulse Beachfront، وSouth Bay، وSouth Living، وSakany".