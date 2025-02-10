"دبي جنوب" تستوعب مليون شخص مع بناء محطة الركاب الجديدة لمطار آل مكتوم

وقال نبيل الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي ساوث للعقارات، لصحيفة خليج تايمز: "لقد أدى الإعلان عن مبنى الركاب الجديد في مطار آل مكتوم الدولي العام الماضي إلى زيادة الطلب على العقارات في دبي ساوث. ومع خلق المزيد من فرص العمل في المنطقة، سيكون هناك بالتالي المزيد من الطلب على العقارات في دبي ساوث. ونتوقع أن يستمر هذا الزخم مع توقع استفادة المستثمرين الأوائل بشكل أكبر".