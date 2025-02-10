"دبي جنوب" تستوعب مليون شخص مع بناء محطة الركاب الجديدة لمطار آل مكتوم
قال مسؤول كبير إن مطوري دبي جنوب يتوقعون زيادة في عدد السكان خلال "السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة" مع بدء بناء مبنى المطار الجديد في الإمارة. ويعيش في المنطقة السكنية للمشروع الرئيسي حوالي 25 ألف شخص، ومن المتوقع أن يستوعب أكثر من مليون شخص ينتقلون إلى المنطقة بمجرد افتتاح المطار.
من المقرر أن يستوعب مبنى الركاب الذي تبلغ تكلفته 128 مليار درهم في مطار آل مكتوم الدولي (DWC) عمليات مطار دبي الحالي بالكامل على مدى العقد المقبل. وتبني دبي مدينة مطارات لتلبية هذا الطلب. وكما ذكرت صحيفة خليج تايمز ، فإن دبي الجنوبية هي بالفعل من بين المناطق الخمس الأولى المطلوبة للتطورات الجديدة في جميع أنحاء الإمارة.
وقال نبيل الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي ساوث للعقارات، لصحيفة خليج تايمز: "لقد أدى الإعلان عن مبنى الركاب الجديد في مطار آل مكتوم الدولي العام الماضي إلى زيادة الطلب على العقارات في دبي ساوث. ومع خلق المزيد من فرص العمل في المنطقة، سيكون هناك بالتالي المزيد من الطلب على العقارات في دبي ساوث. ونتوقع أن يستمر هذا الزخم مع توقع استفادة المستثمرين الأوائل بشكل أكبر".
ويُعد المشروع الرئيسي الذي تبلغ مساحته 145 كيلومتراً مربعاً هو الأكبر في دبي، ويركز على قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية، ويضم مجتمعات متعددة الاستخدامات وأخرى سكنية. وبفضل منظومته البيئية التي توفر ما يصل إلى 500 ألف فرصة عمل، سيتمتع المشروع "ببنية تحتية للنقل متعدد الوسائط تربط بين الجو والبر والبحر"، وفقًا لموقعه الإلكتروني.
ويتوقع الكندي أن يصبح المطار الجديد، بمجرد تشغيله بالكامل، "مركزاً رئيسياً" للنمو والتطوير في المستقبل. وأضاف: "لا شك أن استكمال المطار سيزيد بشكل كبير من فرص العمل في منطقة دبي الجنوب، وسيعمل كمحفز للعقارات الجديدة والمكاتب والتجزئة والمستشفيات والبنية التحتية الاجتماعية الأخرى".
ويضم المجتمع خيارات سكنية متعددة مثل الفلل والمنازل والقصور والشقق. وقال الكندي: "منذ تأسيسها، أطلقت الشركة بنجاح العديد من المشاريع التي حظيت باهتمام كبير وحققت مبيعات كاملة. وتشمل هذه المشاريع شقق The Pulse، وشقق The Pulse، وشقق The Pulse Beachfront، وSouth Bay، وSouth Living، وSakany".
وتم الانتهاء مؤخرًا من المرحلة الأولى من مشروع The Pulse Beachfront والتي تضم 288 وحدة. ويسعى المطور إلى تسليم 500 وحدة إضافية عبر مراحل أخرى من نفس المشروع بحلول نهاية النصف الأول من عام 2025.
وتم بيع مشروع آخر، South Living، وبدأت أعمال البناء. وستتضمن الاتفاقية مع BT Properties، أكبر شركة تطوير عقاري خاصة في آسيا، تطوير مجتمع رئيسي مسور داخل منطقة الجولف في دبي الجنوب.