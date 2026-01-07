دبي: جدول زمني لترميم برج "تايجر تاور" وصرف مستحقات التأمين

بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الحريق الكبير الذي أجبر آلاف السكان على إخلاء برج "مارينا بيناكل" في دبي مارينا، والمعروف أيضاً باسم "تايجر تاور" (Tiger Tower)، تلقى أصحاب المنازل أخيراً جداول زمنية تتعلق بالإصلاحات والتعويضات.

أكد خطاب أرسلته دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى الملاك أن أعمال إعادة التأهيل المنتظرة منذ فترة طويلة في البرج السكني المكون من 67 طابقاً من المقرر أن تبدأ، مما يوفر الوضوح والراحة للملاك الذين كانوا يعيشون في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل عقاراتهم.

وفقاً للوثيقة، التي حصلت صحيفة "خليج تايمز" على نسخة منها، تم تعيين مقاول متخصص من قبل شركة الإدارة للقيام بأعمال صيانة وترميم شاملة للبرج. وستشمل الأعمال إصلاحات إنشائية وإعادة تأهيل أنظمة ومرافق المبنى.

وأشارت دائرة الأراضي والأملاك إلى أنه "تم صرف الدفعة الأولى لبدء الأعمال، ومن المتوقع أن تستغرق فترة التنفيذ ثمانية أشهر تقريباً، وبعدها من المتوقع تسليم الوحدات عند الانتهاء من الأعمال".

كما تطرق الخطاب الرسمي، المؤرخ في 26 ديسمبر، إلى مسألة تعويضات التأمين، وهي مصدر قلق رئيسي للملاك. وقالت الدائرة إنه تم تعيين استشاري مستقل من قبل شركة التأمين الخاصة بالمبنى لـ "إعداد التقييم النهائي للأضرار". وأضافت أنه من المتوقع البدء في صرف التعويضات المذكورة للملاك في غضون شهر إلى شهرين، شريطة استكمال الوثائق المطلوبة.

شهور من الانتظار

بدأ الحريق في "تايجر تاور" بمنطقة المارينا مساء الجمعة 13 يونيو 2025، وانتشر في أجزاء من البرج السكني. وقام الدفاع المدني في دبي بإخلاء جميع السكان البالغ عددهم 3,820 نسمة من 764 شقة في عملية استغرقت ست ساعات، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو وفيات.

واجه ملاك ومستأجرو الشقق المتضررة عدة تحديات في الأيام التي تلت ذلك. وعلى مدار أشهر، قال الملاك إنهم لم يتلقوا أي تحديثات تذكر بشأن الإصلاحات أو التأمين أو موعد عودتهم.

وعندما تواصلت "خليج تايمز" مع الإدارة في نوفمبر، لم يكن هناك موعد محدد لتسليم الشقق في الأفق. كما رفضت شركة التأمين الرد على استفسارات المراسل عند الاتصال بها الشهر الماضي.

وقال بعض الملاك إن غياب الوضوح تسبب في ضائقة عاطفية كبيرة. محمد، الذي اشترى شقة مكونة من ثلاث غرف نوم في البرج، قال إن الأشهر الماضية كانت مليئة بالقلق بسبب الخسارة المالية ونقص المعلومات. وأضاف: "لم يكن هناك وضوح بشأن التخطيط، أو الجداول الزمنية للترميم، أو حتى موعد بدء أعمال الإصلاح. وفي مناسبات عدة، فقدنا الأمل بسبب انعدام التواصل".

وأعرب مالك آخر (فضل عدم ذكر اسمه) عن مخاوف مماثلة؛ حيث وصف صاحب شقة الثلاث غرف نوم التجربة بأنها "إحباط وعدم يقين وضغط نفسي"، مضيفاً أن غياب التحديثات زاد من وطأة خسارة دخل الإيجار.

أمل جديد

بالنسبة للعديد من أصحاب المنازل، يعد التواصل الأخير من دائرة الأراضي والأملاك أول علامة حقيقية على التقدم منذ الحريق. وفي حديثه لـ "خليج تايمز" عبر الهاتف، بدا محمد مبتهجاً وقال إن عام 2026 بدأ بـ "أخبار مذهلة".

وهناك توقعات عالية بمزيد من الشفافية والتواصل المستمر في المستقبل. وقال محمد: "نأمل بصدق أن يتم تنفيذ هذه الخطة كما تم إبلاغنا، وأن تتم مشاركة التحديثات المنتظمة مع الملاك من الآن فصاعداً".

وفي بيانها للملاك، ذكرت دائرة الأراضي والأملاك أنها ستواصل التنسيق مع شركة الإدارة لمراقبة أعمال إعادة التأهيل وعملية التأمين. وأكدت الهيئة التزامها بحماية حقوق الملاك وتسريع عملية الإنجاز.

كما ذكرت أن الإدارة قد تسمح بعودة تدريجية إلى الشقق غير المتضررة بمجرد الحصول على موافقة بلدية دبي والدفاع المدني. وهذا من شأنه أن يسمح لبعض السكان بالعودة للسكن، حيث أوضحت: "بمجرد صدور مثل هذه الموافقات، سيتم ترتيب إعادة إشغال جزئي مؤقت حتى الاكتمال الكامل لأعمال إعادة تأهيل البرج".