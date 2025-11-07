"دبي جاردن جلو"..من ليالي الشتاء إلى تجربة نهارية شاملة في الموقع الجديد

دبي جاردن جلو تعود من جديد - هذه المرة في وضح النهار أيضًا. لأول مرة منذ افتتاحها قبل عقد من الزمن، ستعمل الجاذبية العائلية الشهيرة كحديقة نهارية، مرحبة بالزوار من الساعة 10 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًا. سابقًا، كانت الحديقة المضيئة في الظلام تفتح بعد الساعة 5 مساءً.