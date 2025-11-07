"دبي جاردن جلو"..من ليالي الشتاء إلى تجربة نهارية شاملة في الموقع الجديد

دبي جاردن جلو تعود من جديد - هذه المرة في وضح النهار أيضًا. لأول مرة منذ افتتاحها قبل عقد من الزمن، ستعمل الجاذبية العائلية الشهيرة كحديقة نهارية، مرحبة بالزوار من الساعة 10 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًا. سابقًا، كانت الحديقة المضيئة في الظلام تفتح بعد الساعة 5 مساءً.
الحديقة، التي أعلنت عن إغلاقها بعد 10 مواسم، تم نقلها بجوار برواز دبي عند بوابة زعبيل 3. أكد المنظمون الانتقال على إنستغرام، قائلين إنها ستعيد الافتتاح قريبًا مع جميع الجاذبيات الجديدة، بما في ذلك حديقة الديناصورات المطورة وحديقة الفانتازيا.
يمثل الموقع الجديد فصلًا جديدًا لدبي جاردن جلو - الانتقال من عرض مسائي فقط إلى تجربة طوال اليوم.
سيتمكن الزوار من الوصول إلى تجربتين بتذكرة واحدة، على الرغم من أن تاريخ إعادة الافتتاح الرسمي ورسوم الدخول لم يتم الكشف عنهما بعد.
في حديقة الديناصورات، يمكن للضيوف استكشاف مجموعة من الديناصورات المتحركة بالحجم الطبيعي، التي يتم إحياؤها بالحركة والمؤثرات الصوتية. هذا الموسم، ستقدم الحديقة أيضًا عروض تفاعلية جديدة، مما يسمح للزوار بالتعرف على المخلوقات ما قبل التاريخ من خلال معارض تفاعلية.
ستتميز حديقة الفانتازيا المجاورة بـ "هياكل ضخمة، خيالية، ومثالية للإنستغرام في كل زاوية"، تمزج بين المناظر الطبيعية والفنون الإبداعية. وصفها المنظمون بأنها "هروب مبهج مصمم لإثارة الدهشة لجميع الأعمار"، يعد القسم الجديد بأن يكون ملونًا وغنيًا بصريًا.
منذ افتتاحها في عام 2015، جذبت دبي جاردن جلو ملايين السكان والسياح بعروضها المضيئة المصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير - نهج يجمع بين الاستدامة والعرض. أصبحت مناطقها المخصصة، بما في ذلك حديقة الجليد، حديقة السحر، وحديقة الفن، من أبرز الأحداث السنوية خلال موسم الشتاء في دبي.
من المتوقع الإعلان عن المزيد من التفاصيل، بما في ذلك أسعار التذاكر وتاريخ الافتتاح الرسمي، قريبًا.