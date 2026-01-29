دبي: جائزة لسائقي وشركات التوصيل لتعزيز الجودة والسلامة

في عام 2025، أدخلت دبي قاعدة جديدة تحظر على سائقي التوصيل استخدام المسارات عالية السرعة على الطرق في الإمارة. تحظر القواعد على دراجات التوصيل استخدام المسارين الأيسرين على الطرق الأوسع ذات الخمسة مسارات أو أكثر، والمسار الأقصى يساراً على الطرق ذات الثلاثة أو الأربعة مسارات. أما على الطرق ذات المسارين أو الأقل، فيمكن للسائقين استخدام أي جانب بحرية.