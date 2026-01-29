دبي: جائزة لسائقي وشركات التوصيل لتعزيز الجودة والسلامة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها ستطلق جائزة التميز لقطاع التوصيل، بهدف تعزيز المنافسة الصحية بين شركات التوصيل.
وقالت الهيئة إن الجائزة ستعمل أيضاً على تعزيز معايير الجودة والسلامة في القطاع.
تم الإعلان عن أربع فئات:
أفضل شريك
أفضل شركة توصيل عبر المنصات والتطبيقات الذكية
أفضل شركة توصيل
أفضل سائق توصيل
تم الإعلان عن الجائزة تكريماً وتقديراً لشركات التوصيل الرائدة والسائقين المتميزين في هذا المجال. وستكافئ أيضاً الالتزام بأعلى معايير جودة الخدمة.
في عام 2025، أدخلت دبي قاعدة جديدة تحظر على سائقي التوصيل استخدام المسارات عالية السرعة على الطرق في الإمارة. تحظر القواعد على دراجات التوصيل استخدام المسارين الأيسرين على الطرق الأوسع ذات الخمسة مسارات أو أكثر، والمسار الأقصى يساراً على الطرق ذات الثلاثة أو الأربعة مسارات. أما على الطرق ذات المسارين أو الأقل، فيمكن للسائقين استخدام أي جانب بحرية.
رحب السائقون بهذه القاعدة لأسباب تتعلق بالسلامة، وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن من يلتزمون بالقاعدة سيتم تكريمهم ضمن هذه الجائزة.
في الشهر الماضي، بدأت هيئة الطرق والمواصلات في توفير لوحة أمامية إضافية للدراجات النارية والدراجات الكهربائية المستخدمة في خدمات التوصيل للشركات، والتي كانت تحمل سابقاً لوحة خلفية فقط. تتميز اللوحات الأمامية والخلفية الجديدة بخلفية ذهبية وحروف سوداء وتحمل الرمز (9).