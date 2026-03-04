دبي توجّه الفنادق بدعم ضيوفها المتأثرين بإغلاق الأجواء

تلقّت الفنادق في دبي توجيهات لدعم النزلاء المتضررين من إغلاقات المجال الجوي الأخيرة، وذلك وفقاً لما صرحت به السلطات. وأكدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي (DET)، في بيان لصحيفة "خليج تايمز"، أن سلامة ورفاهية المواطنين والمقيمين والزوار تقع على رأس أولويات الدولة.
وجاء في البيان: "تم توجيه الفنادق لدعم الضيوف المتأثرين عبر تسهيل تمديد إقاماتهم بموجب شروط الحجز القائمة. وتعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بشكل وثيق مع الشركاء السياحيين والموردين لدعم الزوار وضمان استمرار السلامة والاستقرار وكفاءة الخدمات في كافة أنحاء المدينة".
يُذكر أن آلاف السياح وركاب الترانزيت قد تقطعت بهم السبل في دولة الإمارات إثر إغلاق مجالها الجوي نتيجة التوترات الإقليمية الجارية. ولدعمهم، تم إصدار أكثر من 15,000 تأشيرة لمن احتاج إليها. كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن الدولة ستتحمل كافة تكاليف الإقامة والإعاشة للمسافرين المتضررين.
ووفقاً لدائرة الاقتصاد والسياحة، يتم رصد الموقف بعناية، حيث أشار البيان إلى أن: "حكومة دولة الإمارات تراقب التطورات عن كثب وتتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية الجمهور. الوضع في الدولة مستقر، والخدمات العامة مستمرة في العمل كالمعتاد، وتنسق الجهات المعنية بشكل وثيق لضمان سلامة وطمأنينة الجميع".
يوم الاثنين، سُمح لرحلات مختارة بالعمل، ولاحقاً أعلنت الدولة عن فتح ممر جوي يسمح لشركات الطيران بتسيير 48 رحلة في الساعة؛ وهي خطوة يرى الخبراء أنها ستسمح بتنظيم حركة المسافرين وتقليل تراكم الرحلات المتأخرة.
وأوضح بيان الدائرة: "أكدت شركتا طيران الإمارات وفلاي دبي تشغيل عدد محدود من الرحلات اعتباراً من مساء 2 مارس، مع استعادة الخدمات تدريجياً. ونحث الزوار والشركاء على متابعة القنوات الحكومية الرسمية وشركات الطيران المعنية للحصول على أحدث المستجدات".
واختتمت الدائرة بيانها بالإعراب عن ثقتها في مرونة دبي، قائلة: "تمتلك دبي سجلاً حافلاً ومثبتاً في إدارة فترات الاضطراب العالمي بمرونة عالية وتنسيق متكامل، مع إعطاء الأولوية القصوى لرعاية المواطنين والمقيمين والزوار، والحفاظ على مستويات خدمة عالمية. هذا النهج المتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص يمكّن المدينة من الاستجابة السريعة والفعالة".