دبي تواصل حظر طائرات "الدرون" للأفراد حتى إشعار آخر
علمت صحيفة خليج تايمز أن استخدام الطائرات بدون طيار للأغراض الترفيهية لا يزال محظوراً في دبي.
ويأتي هذا التوضيح بعدما رفعت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، الحظر على استخدام الطائرات بدون طيار بشكل فردي في ظل ظروف معينة.
ولكن، هذه التوجيهات لا تشمل دبي، التي تخضع لسلطة هيئة الطيران المدني في دبي (DCAA).
وتلقى عدد من السكان رسالة إلكترونية من هيئة دبي للطيران المدني، صباح الأربعاء، جاء فيها: "يرجى العلم بأن استخدام الطائرات بدون طيار للاستخدام الترفيهي يظل معلقاً في إمارة دبي حتى إشعار آخر".
فيما يلي لقطة شاشة للبريد الإلكتروني الكامل:
وأكد مسؤول تنفيذي من الخط الساخن لخدمة العملاء التابع لهيئة دبي للطيران المدني أن تعليق استخدام الطائرات بدون طيار للاستخدام الترفيهي لا يزال قائماً.
وقال المسؤول التنفيذي "بمجرد رفع الحظر، سوف يأتي إعلان من هيئة دبي للطيران المدني."
ودعت هيئة دبي للطيران المدني الجمهور إلى الالتزام التام بقوانين الإمارة والبقاء على اطلاع دائم عبر قنواتها الرسمية.