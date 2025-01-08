دبي تواصل حظر طائرات "الدرون" للأفراد حتى إشعار آخر

ويأتي هذا التوضيح بعدما رفعت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، الحظر على استخدام الطائرات بدون طيار بشكل فردي في ظل ظروف معينة.

ولكن، هذه التوجيهات لا تشمل دبي، التي تخضع لسلطة هيئة الطيران المدني في دبي (DCAA).