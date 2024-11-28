دبي تواصل الابتكار وتطلق متحفاً للتصوير الفوتوغرافي

أطلقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، يوم الأربعاء، مشروع "متحف دبي للتصوير" الذي سيوثق تاريخ التصوير الفوتوغرافي في المنطقة وعلى المستوى العالمي، ويقدم مجموعة واسعة من المعروضات والمجموعات.

وسيحتفل المتحف أيضاً بالمواهب المحلية والدولية في مجال التصوير الفوتوغرافي مع تسليط الضوء على رحلاتهم المتنوعة.