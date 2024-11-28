دبي تواصل الابتكار وتطلق متحفاً للتصوير الفوتوغرافي
أصبح بإمكان دبي الآن أن تفتخر بمعلم جذب جديد، وهو متحف مخصص للتصوير الفوتوغرافي.
أطلقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، يوم الأربعاء، مشروع "متحف دبي للتصوير" الذي سيوثق تاريخ التصوير الفوتوغرافي في المنطقة وعلى المستوى العالمي، ويقدم مجموعة واسعة من المعروضات والمجموعات.
وسيحتفل المتحف أيضاً بالمواهب المحلية والدولية في مجال التصوير الفوتوغرافي مع تسليط الضوء على رحلاتهم المتنوعة.
ويعد المتحف مبادرة تعاونية بين هيئة دبي للثقافة والقطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للفنون البصرية.
شاهد: الإعلان عن إطلاق مشروع متحف دبي للتصوير:
وفي معرض إعلانها عن الافتتاح، قالت سمو الشيخة لطيفة: "يعد "متحف دبي للتصوير" إنجازاً بارزاً يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للمواهب ووجهة رائدة للمصورين في جميع أنحاء العالم. إنه بمثابة منصة لتبادل المعرفة والخبرات مع المؤسسات الثقافية الرائدة، ويجسد التزامنا بالابتكار وتعزيز الحوار الهادف من خلال الفنون والثقافة، كما يعكس التنوع الثقافي الغني في دبي، ويقدم للزوار تجارب تعليمية فريدة من نوعها ويحافظ على الذاكرة الجماعية للتصوير الفوتوغرافي كجزء من تراثنا الإنساني المشترك".
وتتماشى هذه المبادرة مع خطة "دبي الحضرية 2040"، والأولويات الثقافية والتراثية لخطة دبي 2030، وسعي "دبي للثقافة" لحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي.
ويأتي المشروع أيضاً في وقت من المتوقع أن تصل فيه قيمة سوق التصوير الفوتوغرافي العالمي إلى 62.4 مليار دولار بحلول عام 2027، وفي الوقت الذي تعمل فيه المتاحف على تحفيز خلق فرص العمل في الصناعات ذات الصلة في جميع أنحاء العالم، حيث تعمل على توظيف أكثر من 1.5 مليون شخص.
يعد متحف دبي للتصوير إضافة جديدة إلى المشهد الإبداعي في دبي، حيث سيحافظ على الذاكرة البصرية الجماعية للمنطقة، كما سيعمل كمركز دولي رائد للتصوير الفوتوغرافي، حيث يجمع المصورين من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات ومشاركة المعرفة وتعميقها، وتقديم الموارد التعليمية وورش العمل للشباب وعشاق التصوير الفوتوغرافي.