دبي تنبض بالخير: توزيع 10 ملايين وجبة إفطار في أسبوع واحد

كشفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري عن تقديم ما يقرب من 10 ملايين وجبة إفطار خلال الأسبوع الأول من رمضان. وتشرف الدائرة على توزيع أكثر من 9.5 مليون وجبة في مختلف أنحاء الدولة، حيث يتم تقديم أكثر من 850,000 وجبة يومياً من خلال 1,650 طلباً للتوزيع.