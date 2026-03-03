دبي تنبض بالخير: توزيع 10 ملايين وجبة إفطار في أسبوع واحد

شهد الأسبوع الأول من شهر رمضان طفرة هائلة في التبرعات الخيرية في دبي. وأعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري (إياكاد) عن توزيع ملايين وجبات الإفطار في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يسلط الضوء على حجم وتأثير برامجها الموجهة للمجتمع لعام 2026 تحت شعار "أقرب إلى المجتمع".
كشفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري عن تقديم ما يقرب من 10 ملايين وجبة إفطار خلال الأسبوع الأول من رمضان. وتشرف الدائرة على توزيع أكثر من 9.5 مليون وجبة في مختلف أنحاء الدولة، حيث يتم تقديم أكثر من 850,000 وجبة يومياً من خلال 1,650 طلباً للتوزيع.
بالإضافة إلى ذلك، تم نصب أكثر من 110 خيمة رمضانية، قدمت ما يزيد عن 116,000 وجبة إفطار للمحتاجين.
حضر أكثر من 345,000 مصلٍ الصلوات في 864 مسجداً في دبي خلال الأسبوع الأول. كما استضافت الدائرة مجموعة مختارة من مشاهير قراء القرآن الكريم ضمن مبادرة "قراء دبي" لإمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام.
وضمن برنامج "دروس دبي"، نظمت الدائرة 156 محاضرة استفاد منها 13,000 شخص. وشمل ذلك 80 محاضرة للجاليات الأجنبية و22 محاضرة أقيمت في مصليات النساء، بهدف تعزيز الفهم الصحيح للدين وقيم الوسطية.
إلى جانب الصلوات والوجبات، لاقت المبادرات المجتمعية للدائرة رواجاً كبيراً. حيث سجلت المبادرة التعليمية "عيال الفريج" (أطفال الحي) أكثر من 9,900 طفل في 54 مسجداً، بهدف غرس حب الصلاة وتعزيز ارتباطهم بالمساجد في بيئة تعليمية محفزة.
أما مبادرة العافية "خطوة للحياة"، التي يتم تشغيلها بالشراكة مع تطبيق (STEPPI)، فقد سجل 600 مستخدم فيها أكثر من 38.4 مليون خطوة. ويقوم البرنامج بتحويل النشاط البدني إلى تبرعات خيرية، حيث سيتم التبرع بمبلغ مليون درهم لمؤسسة الجليلة باسم الفريق الفائز من الأحياء السكنية.
كما نجحت حملة "وجبات أبطال رمضان"، بالتعاون مع منصة "طلبات"، في توزيع 1,100 وجبة إفطار لسائقي التوصيل من خلال شبكة تضم أكثر من 650 مطعماً شريكاً.
وتعكس هذه الأرقام القوية التفاعل المجتمعي الواسع مع مجموعة الدائرة المتنوعة من المبادرات الروحية والخيرية والاجتماعية طوال الشهر الفضيل.