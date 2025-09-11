دبي تنافس لندن وباريس وميلان في سباق الثروة العالمي

"إجمالي الثروة السائلة القابلة للاستثمار في دبي يبلغ نحو 1.1 تريليون دولار (4 تريليونات درهم) حتى يونيو 2025. ويشير ذلك إلى مجموع الثروة القابلة للاستثمار لجميع المقيمين حاليًا في المدينة. وهذا لا يعني بالضرورة أنهم يحتفظون بأموالهم فيها. إذ إن العديد من الأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة يواصلون الاحتفاظ بجزء كبير من ثرواتهم لدى بنوك كبرى ومديري ثروات خارج الإمارات، ويستثمرون في الأسواق المالية العالمية"، وفق ما قاله أندرو أموايلز، رئيس الأبحاث لدى New World Wealth.