دبي تنافس لندن وباريس وميلان في سباق الثروة العالمي

بفضل اقتصاد مزدهر وتدفقات قوية من المستثمرين، أصبحت دبي رابع أغنى مدينة في منطقة الشرق الأوسط ورابع مدينة في قارة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بعد كل من لندن وباريس وميلان.
وتُعد الإمارة موطناً لـ 86 ألف مليونير، و251 سنتي مليونير، و23 مليارديراً في نهاية يونيو 2025، وفقاً لدراسة "صعود دبي" التي صدرت الأربعاء.
وقال التقرير الذي أجرته مجموعة إم.سي.بي وشركة ستيواردز إنفستمنت كابيتال الاستشارية الاستثمارية ونيو وورلد ويلث: "إذا استمرت اتجاهات النمو الحالية، فإن دبي في طريقها لتجاوز هذه المدن لتصبح أغنى مدينة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2040".
"إجمالي الثروة السائلة القابلة للاستثمار في دبي يبلغ نحو 1.1 تريليون دولار (4 تريليونات درهم) حتى يونيو 2025. ويشير ذلك إلى مجموع الثروة القابلة للاستثمار لجميع المقيمين حاليًا في المدينة. وهذا لا يعني بالضرورة أنهم يحتفظون بأموالهم فيها. إذ إن العديد من الأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة يواصلون الاحتفاظ بجزء كبير من ثرواتهم لدى بنوك كبرى ومديري ثروات خارج الإمارات، ويستثمرون في الأسواق المالية العالمية"، وفق ما قاله أندرو أموايلز، رئيس الأبحاث لدى New World Wealth.
وأضاف أن دبي احتلت المرتبة الرابعة بين أغنى مدن أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث عدد أصحاب الثروات الكبيرة. وتُعد لندن، التي تحتل المرتبة الأولى، موطنًا لـ 212 ألف مليونير، وباريس في المرتبة الثانية بـ 163 ألفًا، وميلانو في المرتبة الثالثة بـ 121 ألفًا من أصحاب الثروات الكبيرة، وذلك اعتبارًا من يونيو 2025.
وقال تييري هيبراود الرئيس التنفيذي لبنك موريشيوس إن مكانة دبي كمركز أعمال عالمي، إلى جانب نقاط القوة التي يتمتع بها المركز المالي الدولي في موريشيوس، تخلق تآزراً قوياً.
"تحول دبي إلى مركز عالمي رائد للثروة"
وأوضح بلال آدم، الرئيس التنفيذي لشركة ستيواردز إنفستمنت كابيتال ، أن "تحول دبي إلى مركز عالمي للثروة يعزز جاذبيتها كجسر بين الأسواق التقليدية والناشئة. فإلى جانب تطورها التنظيمي وتميزها التكنولوجي، توفر دبي فرصًا استثمارية جديدة لا تتوافر في الأسواق التقليدية".
وأضاف: "نحن ننظر إلى دولة الإمارات كبوابة للفرص عالية النمو الموجهة نحو نمو الأعمال، وحفظ الثروات، وبناء الإرث للأجيال القادمة".
وسلطت دراسة "صعود دبي" الضوء على العوامل الرئيسية التي ساهمت في النمو القوي لثروات الإمارة، مشيرة إلى أن من بين هذه العوامل مكانتها كملاذ آمن؛ والضرائب المنخفضة التي جذبت المتقاعدين الأثرياء؛ والاقتصاد المتنوع للغاية؛ وارتفاع أسعار العقارات؛ والقاعدة المريحة للمستثمرين العالميين للوصول إلى أي وجهة في العالم بفضل اتصالها الجوي القوي؛ وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية باستمرار؛ ونظام الرعاية الصحية من الدرجة الأولى؛ والمدارس الدولية الجيدة والأنشطة الترفيهية على مدار العام؛ ورائدة عالمية في العيش في دولة صديقة للبيئة.
تجذب الثروة المتنامية المهنيين والمستثمرين والمتقاعدين ورواد الأعمال الرقميين، مما أدى إلى وصول عدد سكانها إلى أعلى مستوى له في تاريخها الشهر الماضي. وأظهرت البيانات الرسمية أن عدد سكان المدينة تجاوز 4 ملايين نسمة.
وبحسب قاعدة البيانات الداخلية لشركة نيو وورلد ويلث، تعد دولة الإمارات العربية المتحدة أسرع مركز نمو لمكاتب العائلات في العالم، وهي القاعدة الرئيسية لما لا يقل عن 250 مكتباً عائلياً اعتباراً من يونيو 2025.
أُنشئت معظم هذه المكاتب مؤخرًا (بعد جائحة كوفيد) على يد أثرياء قدموا أصلًا من أفريقيا والهند وروسيا والمملكة المتحدة ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط. وعادةً ما تكون مكاتب العائلات فعّالة من حيث التكلفة فقط لأصحاب الملايين والمليارات الأثرياء، وفقًا للتقرير.