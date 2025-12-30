دبي تمدد مواعيد حدائقها العامة للاحتفال برأس السنة الجديدة

حديقة الصفا وحديقة زعبيل: من 8 صباحاً حتى 1 صباحاً

حديقة الخور وحديقة مشرف الوطنية: من 8 صباحاً حتى منتصف الليل

حديقة الممزر: من 6 صباحاً حتى منتصف الليل

مدينة الأطفال: من 9 صباحاً حتى 8 مساءً

الحدائق السكنية والساحات: من 8 صباحاً حتى منتصف الليل

حديقة القرآن: من 8 صباحاً حتى منتصف الليل؛ الكهف والبيت الزجاجي: من 9 صباحاً حتى 8:30 مساءً

برواز دبي: من 8 صباحاً حتى 9 مساءً. هذا العام، سيشمل برواز دبي أيضاً عروض الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى الألعاب النارية السنوية.