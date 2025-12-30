دبي تمدد مواعيد حدائقها العامة للاحتفال برأس السنة الجديدة

تستعد دبي لاحتفال مذهل بليلة رأس السنة 2026، مع تخطيط العديد من المعالم لعروض الألعاب النارية والطائرات بدون طيار لإبهار السكان والسياح.
تماشياً مع روح احتفالات رأس السنة الجديدة، أعلنت بلدية دبي عن تعديل ساعات العمل في حدائقها العامة ومرافقها الترفيهية في 31 ديسمبر 2025 و1 يناير 2026، لتناسب خطط عطلتك بشكل أفضل.
إليك المواعيد المحدثة:
حديقة الصفا وحديقة زعبيل: من 8 صباحاً حتى 1 صباحاً
حديقة الخور وحديقة مشرف الوطنية: من 8 صباحاً حتى منتصف الليل
حديقة الممزر: من 6 صباحاً حتى منتصف الليل
مدينة الأطفال: من 9 صباحاً حتى 8 مساءً
الحدائق السكنية والساحات: من 8 صباحاً حتى منتصف الليل
حديقة القرآن: من 8 صباحاً حتى منتصف الليل؛ الكهف والبيت الزجاجي: من 9 صباحاً حتى 8:30 مساءً
برواز دبي: من 8 صباحاً حتى 9 مساءً. هذا العام، سيشمل برواز دبي أيضاً عروض الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى الألعاب النارية السنوية.
حدائق البحيرات: من 8 صباحاً حتى 1 صباحاً يوم الأربعاء، 31 ديسمبر 2025. الحدائق المدرجة: حديقة بحيرة ليم - حتا، حديقة الوادي - حتا، حديقة غدير الطير، حديقة برشا بوند، حديقة الطوار بوند، حديقة النهضة بوند، حديقة الخوانيج بوند، حديقة الورقاء الثالثة 1، حديقة أم سقيم، حديقة الخزان، حديقة السطوة، حديقة القوز 1.