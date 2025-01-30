دبي تلهم كُتاب الخيال العلمي الشباب بجائزة جديدة

وقال المري "نريد أن نرى ما هي الأفكار الجديدة التي يمكن أن يتوصل إليها الشباب"، موضحًا كيف يمكن لهذه الأفكار أن "تتحول إلى واقع أو تلهم المهندسين والعلماء للبحث عن طرق جديدة للقيام بالأشياء". وأضاف أن المنطقة العربية تفتقر إلى كتب الخيال العلمي المكتوبة باللغة العربية، وأعرب عن أمله في أن تشجع هذه المسابقة المزيد من الكتاب الشباب في هذا النوع.