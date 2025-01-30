دبي تلهم كُتاب الخيال العلمي الشباب بجائزة جديدة

تم تشجيع رواة القصص في المنطقة على إطلاق العنان لخيالهم إلى ما لا نهاية وما هو أبعد من ذلك والمغامرة في الخيال العلمي مع إطلاق دبي لجائزة القصة القصيرة "أصوات جديدة في الخيال العلمي".
وسيتم اختيار 12 قصة قصيرة، 6 منها باللغة العربية و6 أخرى باللغة الإنجليزية، كما ستسمح المسابقة للكتاب من فئتين عمريتين مختلفتين بالمشاركة: من تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عامًا ومن تتراوح أعمارهم بين 21 و30 عامًا.
فقد أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، عن إطلاق جائزة الخيال العلمي باللغة العربية، والتي تهدف إلى تشجيع المزيد من كتاب الخيال العلمي باللغة العربية. وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي، قال مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، سالم المري، إنه يأمل أن يلهم هذا الجيل الأصغر سناً للتطلع نحو الكتابة باللغة العربية.
وقال المري "نريد أن نرى ما هي الأفكار الجديدة التي يمكن أن يتوصل إليها الشباب"، موضحًا كيف يمكن لهذه الأفكار أن "تتحول إلى واقع أو تلهم المهندسين والعلماء للبحث عن طرق جديدة للقيام بالأشياء". وأضاف أن المنطقة العربية تفتقر إلى كتب الخيال العلمي المكتوبة باللغة العربية، وأعرب عن أمله في أن تشجع هذه المسابقة المزيد من الكتاب الشباب في هذا النوع.
وقال "لقد ألهمني "ستار تريك" و"ستار وورز" ودفعاني إلى التوجه نحو النظر إلى الفضاء خلال شبابي"، وتذكر كيف "عندما أتيحت له فرصة للعمل في مركز فضاء وبناء الأقمار الصناعية"، أرجع ذلك إلى اهتمامه بالخيال العلمي.
وأكد سلطان النيادي وزير الدولة لشؤون الشباب، أول رائد فضاء عربي يذهب في مهمة فضائية طويلة وأول عربي يسير في الفضاء، كلمات المري، قائلاً إن الخيال العلمي لعب دوراً كبيراً عندما كان يكبر.
وعندما سُئل عما إذا كان الذكاء الاصطناعي التوليدي مسموحًا به، قال النيادي: "لا ينبغي لنا تقييد الإبداع، بل يجب أن نعمل جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا المتاحة. أياً كان ما يوصل الرسالة، أعتقد أنه مقبول". وأضاف المري أن الذكاء الاصطناعي "يجب تشجيعه، ولكن لا ينبغي كتابة القصة بأكملها باستخدام برامج مثل ChatGPT فقط".
وتحدثت في المؤتمر الصحفي إلى جانب المري والنيادي إيزوبيل أبو الهول، مؤسسة مؤسسة الإمارات للآداب، وأحلام البلوكي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للآداب. وقالت أبو الهول إن ورش العمل ستساعد المشاركين في كتابة قصة قصيرة، مما يجعلها شاملة للأشخاص من جميع الخلفيات لاختبار مهاراتهم في سرد القصص.