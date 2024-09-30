دبي تلزم شركة نشر إماراتية بدفع 18.7 مليون درهم لأخرى أمريكية

وقال فريق المحاماة الذي مثل الشركة الأمريكية في المحكمة: "إن هذا الحكم هو شهادة على الإطار القانوني القوي في الإمارات والتزامها بحماية حقوق الملكية الفكرية. كما أنه يرسل رسالة واضحة إلى المجتمع الإبداعي العالمي مفادها أن الإمارات هي الملاذ الآمن للابتكار والإبداع."