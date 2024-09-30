دبي تلزم شركة نشر إماراتية بدفع 18.7 مليون درهم لأخرى أمريكية
رفضت محكمة التمييز في دبي، اليوم الاثنين، دعوى قضائية بشأن تعويض بقيمة 100 مليون دولار ضد شركة ألعاب فيديو أمركية، في قضية معقدة تتعلق بحقوق النشر لواحدة من ألعاب الفيديو الشهيرة، وفقاً لبيان صادر عن المحكمة.
وبدأت القضية في عام 2018 عندما أنهت الشركة الأمريكية عقدها مع شركة نشر إماراتية. ثم قامت شركة النشر برفع دعوى قضائية ضد الشركة، مدعية أنها تملك بعض أوضاع اللعبة وطالبت بتعويض قدره 100 مليون دولار (367 مليون درهم).
وقد أدى هذا النزاع إلى معركة قانونية مطولة. وفي 15 مارس، وبعد دراسة شاملة لجميع الأدلة، قضت محكمة الاستئناف في دبي لصالح شركة الألعاب، معترفةً بملكيتها للعبة الأصلية وأوضاعها المختلفة.
وأمرت المحكمة شركة النشر بدفع 18.7 مليون درهم للشركة الأمركية، مما يعزز التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق الملكية الفكرية وسيادة القانون.
وقال فريق المحاماة الذي مثل الشركة الأمريكية في المحكمة: "إن هذا الحكم هو شهادة على الإطار القانوني القوي في الإمارات والتزامها بحماية حقوق الملكية الفكرية. كما أنه يرسل رسالة واضحة إلى المجتمع الإبداعي العالمي مفادها أن الإمارات هي الملاذ الآمن للابتكار والإبداع."