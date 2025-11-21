دبي تكشف هويتها المعمارية الجديدة: توحيد تصميم البنية التحتية باستلهام التراث

تم الكشف عن الهوية المعمارية الجديدة لدبي اليوم الجمعة، بهدف توحيد التصميم لمشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء الإمارة. من الجسور إلى إنارة الشوارع، سيساعد الإطار في دمج الاستدامة وضمان التناغم البصري عبر جميع المشاريع.
وتتوافق الاستراتيجية مع خطة دبي الحضرية 2040، مع تصاميم مستوحاة من التراث المعماري للإمارة، مدمجة مع الإطار الحديث الذي يعكس تطور المدينة. وافق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الهوية الجديدة، التي تقسم الإمارة إلى مناطق.
المناطق السكنية: ألوان دافئة، مواد مستوحاة من البيئة المحلية. التركيز على الخصوصية والهدوء
المناطق الريفية: ألوان ترابية فاتحة، مواد عضوية. التركيز على الطبيعة والطابع الزراعي
المناطق الصناعية: ألوان محايدة، مواد متينة. التركيز على البساطة والوظيفية
المناطق متعددة الاستخدامات: تجمع بين الوظائف السكنية والتجارية. دمج المساحات العامة والخاصة
المناطق التاريخية والفنية: تصميم تقليدي، زخرفة محلية. التركيز على الثقافة والتراث.
مناطق الجذب الراقية: أشكال معمارية حديثة، واجهات حضرية معاصرة، مواد فريدة
كما أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة عن الفائزين في تحدي دبي الحضري — مسابقة عالمية أطلقت لتطوير هوية لطرق دبي.
من بين أكثر من 500 فنان ومصمم من 91 دولة، شملت الفائزين:
أوليفر تشارلز من المملكة المتحدة عن 'خيط عبر الزمن'
محمد عياش من المملكة العربية السعودية عن 'تنفس البناء'
جولييتا ديبروتي من الأرجنتين عن 'إيكو'
مبادرة أنفاق دبي ستشهد قيام الفنانين بتجميل المدينة، بتغطية ١٨ نفقًا على ثلاث مراحل.
المرحلة الأولى: ثلاثة أنفاق على شارع الخليج، شارع أم سقيم، وشارع عود ميثاء
المرحلة الثانية: خمسة أنفاق على شارع متحف المستقبل، شارع مركز التجارة، وشارع الصكوك
المرحلة الثالثة: ١٠ أنفاق على شارع الوصل، شارع جميرا، وشارع أم سقيم.
تشمل المبادرة أيضًا أنظمة إضاءة ذكية، ولوحات جدارية فنية مقاومة للرطوبة والحرارة، إلى جانب مواد مستدامة وأكثر كفاءة.