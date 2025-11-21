دبي تكشف هويتها المعمارية الجديدة: توحيد تصميم البنية التحتية باستلهام التراث

تم الكشف عن الهوية المعمارية الجديدة لدبي اليوم الجمعة، بهدف توحيد التصميم لمشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء الإمارة. من الجسور إلى إنارة الشوارع، سيساعد الإطار في دمج الاستدامة وضمان التناغم البصري عبر جميع المشاريع.

وتتوافق الاستراتيجية مع خطة دبي الحضرية 2040، مع تصاميم مستوحاة من التراث المعماري للإمارة، مدمجة مع الإطار الحديث الذي يعكس تطور المدينة. وافق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الهوية الجديدة، التي تقسم الإمارة إلى مناطق.