دبي تكشف عن الفلل العائمة الفاخرة الأولى عالمياً
من المقرر أن تقدم دبي، التي تشتهر بمستوى المعيشة الفاخر، أعجوبة أخرى وهي الفيلات المتنقلة والعائمة التي تبحر فوق المياه الفيروزية للخليج العربي.
ولبناء هذه الفيلات العائمة التي تشابه المراكب المنزلية من حيث المرونة، ستعمل شركة البناء البحرية على إعادة استخدام ما يصل إلى 48 سفينة مائية وسيتم تصنيعها بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويبلغ سعر الفيلا المكونة من غرفتي نوم 29 مليون درهم. وتبلغ تكلفة الفيلا المكونة من ثلاث غرف نوم 32 مليون درهم، بينما تبلغ تكلفة الفيلا المكونة من أربع غرف نوم 46 مليون درهم.
وفي يوم الاثنين، أتيحت لصحيفة الخليج تايمز فرصة حصرية للقيام بجولة في الفيلا الأولى، والتي أصبحت جاهزة في مرسى نخلة دبي. ويوجد حالياً ثمانية من الفلل في مراحل الاكتمال النهائية من إجمالي ثمانية وأربعين فيلا في نبتون.
وقالت "كلوديا جوميز"، المدير التجاري لمجموعة البحراوي، إن مشروع "نبتون" هو أول مشروع فيلات عائمة ومتنقلة، وهي جزء من مشروع منتجع قصر كمبينسكي العائم. وتتضمن الخطة إنشاء فندق عائم محاط بـ 48 فيلا متنقلة فاخرة ستبلغ قيمتها السوقية المقدرة 1.6 مليار درهم عند اكتمالها. وهي الأولى من نوعها في العالم، وهناك الكثير من الفيلات العائمة كما في جزر المالديف ولكن جميعها راسية".
وتتميز هذه الفيلات بتصميم مكون من طابقين بالإضافة إلى السطح، وتمتد على مساحة 6300 قدم مربع أو 2100 قدم مربع لكل طابق.
تكلفة الإيجار: 50.000 درهم في الليلة
وقالت جوميز: "خلال موسم الذروة، سيتم تأجير هذه الفلل بتكلفة تبلغ حوالي 50 ألف درهم في الليلة. نحن لا نقدم خدمة الإيجار بالساعة مثل اليخوت وتقدم كمبينسكي جميع الخدمات حسب الطلب. تضم كل فيلا طاقماً مكوناً من ستة أفراد - قبطان واحد سيبحر بالقارب، بالإضافة إلى ثلاثة عمال على سطح السفينة واثنين من المضيفين."
وأشارت جوميز إلى أن بناء كل فيلا يستغرق عادةً 12 شهراً، بينما تستغرق الفلل المكونة من أربع غرف نوم وقتاً أطول قليلاً.
"تبلغ مساحة الفلل المكونة من غرفتي نوم 5800 قدم مربع، وتبلغ مساحة الفلل المكونة من ثلاث غرف نوم 6500 قدم مربع، بينما تتميز الفلل المكونة من أربع غرف نوم بمساحات واسعة جداً وهي 10400 قدم مربع."
يزن الطابق الأرضي للفيلا المكونة من ثلاث غرف نوم حوالي 220 طناً، ويحتوي على غرفة معيشة ومنطقة مفتوحة لتناول الطعام ومطبخ وحمام للضيوف وغرفة للطاقم وغرفة خدمات وقمرة قيادة ومساحة جلوس خارجية و منصة مصممة لتخزين وإطلاق الزلاجات النفاثة.
يتكون الطابق العلوي من ثلاث غرف نوم وخزائن ملابس وحمامين.
وتم إضافة حوض سباحة لا متناه محاط بجدران زجاجية على السطح، إلى جانب مقاعد خارجية، ومنطقة مخصصة للشواء، ومحطة تحكم قيادة خارجية، وشاشة عرض.
إبحار أصحاب هذه السفن
وقالت جوميز عندما يقرر العميل شراء فيلا، أمامه خياران بعد الشراء، يمكنه السماح لـ كمبينسكي بإدارة وتأجير الفيلا والاستفادة من دخل الإيجار، أو يمكنه اختيار الاحتفاظ بها للاستخدام الشخصي.
وأضافت: "عندما تكون الفيلا تحت إدارة الفندق، فإن الطاقم المدرب على الضيافة يضمن مستوى عالٍ من الخدمة. وفي حالة الاستخدام الخاص فيمكننا أيضاً توفير طاقم مكون من ستة أشخاص على الأقل لصيانة الفيلا أو يمكن للمالك استخدام طاقمه الخاص. يمتلك العديد من الملاك بالفعل يختاً مع قبطان وطاقم فيمكنهم أيضاً إدارة هذه الفيلا بأنفسهم."
ومن جانب آخر، إذا كان المالك قادراً على الإبحار بسفينة بهذا الحجم، فيمكنه القيام بذلك بنفسه. وأضافت: "يمكننا مساعدتهم على فهم الأدوات والتفاصيل المتعلقة بتشغيل مثل هذه السفينة الضخمة."
سرعة الإبحار
وأثناء مناقشة وقت السفر، قالت جوميز إن رحلة الذهاب والعودة إلى برج العرب تستغرق عموماً ساعتين، في حين تستغرق رحلة العودة إلى أبو ظبي 12 ساعة.
وقالت الوافدة البرتغالية: "ستكون فلل نبتون مكاناً يستمتع به الناس، فهي تتحرك ببطء على طول الساحل، ولكنها لن تتوجه إلى المياه المفتوحة. وتتراوح سرعة الإبحار من 6 إلى 8 عقدة، مع سرعة قصوى تصل إلى 12 عقدة في الساعة، باستخدام محركات صديقة للبيئة تعمل أيضاً بالطاقة الكهربائية. تم تصميم كل شيء في حوض بناء السفن في رأس الخيمة وتم بناؤه بالكامل هنا بالتعاون مع كمبينسكي. لقد ساهموا في التخطيط والديكور وتم اختيار كل التفاصيل بعناية لتوفير تجربة فاخرة. إنه استثمار قوي حيث يتم إدارة هذه الفلل من قبل شركة إدارة فنادق فاخرة".
تعمل أنظمة التكنولوجيا الحديثة على تعزيز جاذبية الفيلا، وتتيح خيارات التحكم الذكي في الإضاءة ودرجة الحرارة إلى جانب الوصول السهل إلى شاشات الرفاهية عبر الأجهزة المحمولة.
وأضافت أن "هذه الفلل المتنقلة توفر للمستثمرين عائداً على الاستثمار يصل إلى نحو 8 بالمائة، فضلاً عن أنها تعتبر من الممتلكات الحصرية والفريدة. وفي الوقت الحالي، يتم بيع الفلل في المقام الأول للروس والهنود."
وقال محمد البحراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة البحراوي: "يتجلى نجاح المشروع من خلال الاهتمام الكبير الذي حظي به من قبل المستثمرين من مختلف الدول الآسيوية والغربية. ونحن ملتزمون بالحفاظ على معايير الجودة والفخامة الاستثنائية التي تشتهر بها دبي والإمارات العربية المتحدة".