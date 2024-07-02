دبي تكشف عن الفلل العائمة الفاخرة الأولى عالمياً

وقالت الوافدة البرتغالية: "ستكون فلل نبتون مكاناً يستمتع به الناس، فهي تتحرك ببطء على طول الساحل، ولكنها لن تتوجه إلى المياه المفتوحة. وتتراوح سرعة الإبحار من 6 إلى 8 عقدة، مع سرعة قصوى تصل إلى 12 عقدة في الساعة، باستخدام محركات صديقة للبيئة تعمل أيضاً بالطاقة الكهربائية. تم تصميم كل شيء في حوض بناء السفن في رأس الخيمة وتم بناؤه بالكامل هنا بالتعاون مع كمبينسكي. لقد ساهموا في التخطيط والديكور وتم اختيار كل التفاصيل بعناية لتوفير تجربة فاخرة. إنه استثمار قوي حيث يتم إدارة هذه الفلل من قبل شركة إدارة فنادق فاخرة".