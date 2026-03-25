دبي تكشف ألاعيب "التزييف العميق" وتحذر من فخاخ المنصات

ويقول المتحدث في الفيديو: "في عصر الذكاء الاصطناعي، عليك أن تكون واعيًا، لأن ليس كل ما تراه أو تسمعه على منصات التواصل الاجتماعي حقيقي. اليوم، يمكن لتقنيات التزييف العميق تقليد أي شخص بأي مظهر، وأي صوت، وبأي لغة".

كما أصدرت "دبي الرقمية" مؤخراً فيديو بالتعاون مع "خدمة الأمين" يسلط الضوء على مخاطر مشاركة الفيديوهات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في أوقات الحروب. يأتي ذلك في أعقاب التصعيد الإقليمي وسط الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، والتي شهدت فيضاً من المعلومات المضللة والكاذبة في الفضاء الإلكتروني.

حملة ضد المعلومات المضللة

حذرت السلطات مراراً وتكراراً من أن الشائعات ومشاركة مقاطع فيديو لمواقع اعتراض الصواريخ، سواء كانت مولدة بالذكاء الاصطناعي أم لا، تهدد أمن الدولة وتُعد جريمة تستوجب السجن. ومنذ بداية الحرب في 28 فبراير، اعتقلت الإمارات أكثر من 180 شخصاً لمخالفتهم قوانين الجرائم الإلكترونية، وفقاً لمجلة "تايم".

وأشار مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى السرعة الكبيرة التي تطورت بها تقنيات التزييف العميق، وحذر الجمهور من الانسياق وراء هذه الفيديوهات، حاضّاً إياهم على الثقة بالمسؤولين للتحقق من أي محتوى منسوب لشخصيات عامة أو مؤسسات وطنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، حذرت الهيئة بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA)، من هجمات "تصيد احتيالي" محتملة مصممة للحصول على معلومات شخصية من مستخدمي "الهوية الرقمية" (UAE PASS) أو خداعهم للموافقة على طلبات تسجيل دخول غير مصرح بها.