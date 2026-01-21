دبي تكسر الحواجز بأكبر درس افتراضي للغة الإشارة في العالم

لاقت الرسالة صدىً قوياً لدى الحضور، لا سيما جيل الشباب. شعرت "ليلي"، وهي طالبة في الصف الحادي عشر في مدرسة المواكب - البرشاء، بإحساس عميق بالمسؤولية من خلال مشاركتها. وقالت: "أشعر أنه من المهم جداً لنا كطلاب أن نتعلم لغة الإشارة، لكي نرفع مستوى الوعي من أجل جميع الصم". وأضافت: "أعتقد أنه من المهم جداً أن يكون لهم صوت أيضاً، فبما أنهم لا يستطيعون سماعنا ولا يمكنهم التحدث، فنحن بحاجة أيضاً لمنحهم نوعاً من الصوت".