دبي: تكريم سائق مصري أعاد مقتنيات بقيمة مليون درهم
كرمت شرطة دبي، الأحد، سائق أجرة مصرياً أعاد مقتنيات ثمينة تصل قيمتها إلى مليون درهم، عثر عليها في سيارته.
وكرم العميد ماجد السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء، حمادة أبو زيد، موظف مؤسسة تاكسي دبي، بشهادة تقدير، مؤكداً أهمية التعاون المجتمعي في تعزيز الأمن وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع.
وأشادت شرطة دبي بالسائق، وقالت إن تصرفه يجسد "القيم النبيلة المتمثلة في النزاهة والمسؤولية التي تسعى شرطة دبي إلى تعزيزها في المجتمع".
وعبر أبو زيد عن امتنانه للتكريم، مؤكداً أنه كان من واجبه إعادة المقتنيات الثمينة إلى الشرطة لضمان عودتها سالمة إلى أصحابها.
وكانت هناك حالات أخرى من تقدير الشرطة لمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة على أعمالهم الطيبة.
فقد كرمت شرطة دبي، الشهر الماضي، اثنين من المقيمين تقديراً لتعاونهما وسلوكهما الأخلاقي.
ومنحت إدارة مركز شرطة بر دبي شهادات تقدير لكل من "ياسر حياة خان شير" و"نيشان راي بيجاب كومار راي" وذلك بعد جهودهما التي ساهمت في تعزيز الأمن والسلامة في المجتمع.
وفي يونيو/حزيران الماضي، كرمت شرطة دبي طفلاً أيضاً لتسليمه محفظة تحتوي على مبلغ من المال، وعندما عثر الطفل أحمد على المحفظة في منطقة المحيصنة 4، عرف بالضبط ما يجب عليه فعله، فتوجه إلى مركز شرطة القصيص، وأعطى المحفظة للضباط حتى يتمكنوا من العثور على صاحبها.
وقد منحته الشرطة شهادة ودرعاً تقديرياً خاصاً، وأقامت له حفلاً لتكريمه أمام زملائه في المدرسة.
وكان هناك مثال آخر على تقدير الشرطة في عام 2022، عندما تم تكريم ثمانية مقيمين لأمانتهم بعد أن أعادوا 55274 درهماً إماراتياً نقدًا مفقوداً.