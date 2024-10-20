دبي: تكريم سائق مصري أعاد مقتنيات بقيمة مليون درهم

وفي يونيو/حزيران الماضي، كرمت شرطة دبي طفلاً أيضاً لتسليمه محفظة تحتوي على مبلغ من المال، وعندما عثر الطفل أحمد على المحفظة في منطقة المحيصنة 4، عرف بالضبط ما يجب عليه فعله، فتوجه إلى مركز شرطة القصيص، وأعطى المحفظة للضباط حتى يتمكنوا من العثور على صاحبها.

وقد منحته الشرطة شهادة ودرعاً تقديرياً خاصاً، وأقامت له حفلاً لتكريمه أمام زملائه في المدرسة.

وكان هناك مثال آخر على تقدير الشرطة في عام 2022، عندما تم تكريم ثمانية مقيمين لأمانتهم بعد أن أعادوا 55274 درهماً إماراتياً نقدًا مفقوداً.