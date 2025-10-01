دبي: تكريم "زوبين جارج"أيقونة الثقافة الآسامية الراحل

تأثر تانديب بهاغواتي، الصديق القديم للمغني الراحل، بشدة وهو يتذكر زيارات غارغ إلى دبي. قال بهاغواتي: "عندما كان يأتي إلى هنا لحضور الحفلات، كان دائمًا يقيم في منزلي. وقد قدم لنا عروضًا رائعة هنا. أتذكر أنه في عام ٢٠١٦، قدم عرضًا صوتيًا ساحرًا".