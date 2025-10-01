دبي: تكريم "زوبين جارج"أيقونة الثقافة الآسامية الراحل

خيم الحزن والصمت على قاعة CGI في مكتب القنصلية العامة الهندية في دبي، بينما أشاد المغتربون الآساميون برمزهم الثقافي المحبوب زوبين جارج.
توفي المغني وكاتب الأغاني والملحن الآسامي الأسطوري في 19 سبتمبر/أيلول في سنغافورة عن عمر يناهز 52 عاما، تاركا ولاية آسام، موطنه في منطقة شمال شرق الهند، في طوفان من الدموع.
وفي عرض غير مسبوق من الحزن، تدفق أكثر من 1.5 مليون شخص إلى شوارع جواهاتي لحضور رحلته الأخيرة - وهو الوداع الذي اعترفت به مكتبة ليمكا للأرقام القياسية باعتباره أكبر وداع عام في آسيا ورابع أكبر وداع في العالم بعد الوداع الشهير لمايكل جاكسون والبابا فرانسيس والملكة إليزابيث الثانية.
بدأت رحلة غارغ كفنان في التاسعة عشرة من عمره، وكان فنانًا موهوبًا أصدر ألبومه الأول " أناميكا " عام ١٩٩٢. وقد جعلته قدرته على مزج الأصوات الغربية مع الإيقاعات التقليدية رائدًا. وجاءت انطلاقته في بوليوود عندما حققت أغنيته "يا علي"، من فيلم "غانغستر" عام ٢٠٠٦، نجاحًا كبيرًا.
ولكن بالنسبة لشخص أصبح صوت التمرد في تسعينيات القرن العشرين عندما تحدت العديد من أغانيه الآسامية أوامر المتمردين، لم يكن من المستغرب أن يتخلى عن بوليوود ويعود إلى شعبه.
بعد عودته إلى آسام، ساهم في إحياء صناعة السينما المتدهورة كممثل ومخرج. وكان يُعرف أيضًا بأعماله الخيرية، إذ كان يتبرع بسخاء بكل ما يكسبه تقريبًا للفقراء.
لا عجب إذن أن بحرًا من البشر تدفق إلى شوارع آسام تكريمًا لفنان فريد من نوعه.
وفي دبي، لم يكن الحزن أقل عمقا، حيث كان المغتربون الآساميون، الذين امتلأت عيونهم بالدموع، في حيرة من أمرهم عندما تجمعوا في اجتماع التعازي.
تأثر تانديب بهاغواتي، الصديق القديم للمغني الراحل، بشدة وهو يتذكر زيارات غارغ إلى دبي. قال بهاغواتي: "عندما كان يأتي إلى هنا لحضور الحفلات، كان دائمًا يقيم في منزلي. وقد قدم لنا عروضًا رائعة هنا. أتذكر أنه في عام ٢٠١٦، قدم عرضًا صوتيًا ساحرًا".
في ذلك المساء من عام 2016، امتلأ الهواء بصوت جارج القوي والمؤثر عندما غنى أغنية "مايابيني" - الأغنية الأكثر شهرة من بين أكثر من 38 ألف أغنية سجلها.
الآن، بعد مرور أكثر من 10 أيام على وفاته في حادث مأساوي، تطفو أغنية مايابيني في الهواء مع المشيعين وهم يرددون كل سطر من الأغنية الكلاسيكية في كل شارع في ولاية آسام.
تحدث أرمان هازوريكا، المقيم في دبي، عن سبب كون وفاة جارج شخصية للغاية بالنسبة لكل آسامي.
كل بيت في كل المدن والقرى حزن على هذه الخسارة الشخصية. شاب عاش حياة بسيطة، محتضنًا الجميع في كل مراحل حياته، مبتكرًا في الوقت نفسه أسلوبًا فنيًا جديدًا، قال هازوريكا.
تخلى زوبين عن بوليوود في أوج عطائه الفني، ليخدم أرضه وشعبه. كان بمثابة أخٍ وابنٍ للجميع، متجاوزًا اختلافات الدنيا.
"لقد ارتفع الآن من التصور العام بأنه مغني وفنان إلى ارتفاع لا يمكن تصوره من "إنساني"."