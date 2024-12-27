دبي: تكريم العمال بجوائز قيمة خلال احتفالات السنة الجديدة
سيحظى العمال في دبي بفرصة الفوز بسيارتين، وسبائك ذهب، وتذاكر سفر، وأجهزة إلكترونية، ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة في الإمارة.
وستستضيف الإمارة سلسلة من الاحتفالات التي تهدف إلى تكريم مساهمات القوى العاملة لديها، وستُقام هذه الفعاليات في سبع مناطق بالمدينة.
وستتضمن الاحتفالات عروضاً ترفيهية، وحفلات موسيقى حية، وجوائز قيمة، وتستقبل جمهوراً يصل عدده إلى 10 آلاف شخص.
ويشهد هذا العام اختلافاً كبيراً عن احتفالات العام الماضي، حيث زادت القدرة الاستيعابية لمواقع الفعاليات، وتوسعت إلى سبع مناطق مقارنة بثلاث مناطق في العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع قطاعات الترفيه لتقديم المزيد من الإثارة.
وكمكافأة إضافية، سيستمتع المشاركون بـ 48 ساعة من خدمة إنترنت مجانية، مع بيانات تتجاوز خمسة جيجابايت، مما يعزز تجربة احتفالهم.
وستبدأ الاحتفالات في الساعة الثالثة ظهراً وتستمر بعد منتصف الليل، وستُقام في مواقع رئيسية مثل القوز، والمحيصنة، وجبل علي. وسيقام الحدث الرئيسي بالقوز، على مسرح يتسع لأكثر من 10 آلاف ضيف.
كما سيتم توزيع أكثر من 100 هاتف ذكي على الفائزين، حيث تصل الجائزة الكبرى إلى 500 ألف درهم عبر تطبيق "دو".
يحمل احتفال هذا العام في طياته رسالة قوية إلى العالم، تسلط الضوء على التزام دبي بالاعتراف بالقوى العاملة المتنوعة التي تساهم في نمو المدينة ونجاحها وتكريمها.
ولضمان الاحتفال على مدار العام، ستكون هناك فعاليات طوال العام المقبل، بما في ذلك احتفالات العيد والمناسبات الأخرى.