دبي: تكريم العمال بجوائز قيمة خلال احتفالات السنة الجديدة

ويشهد هذا العام اختلافاً كبيراً عن احتفالات العام الماضي، حيث زادت القدرة الاستيعابية لمواقع الفعاليات، وتوسعت إلى سبع مناطق مقارنة بثلاث مناطق في العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع قطاعات الترفيه لتقديم المزيد من الإثارة.