دبي تكرّم خمس إماراتيات رائدات بمبادرة مبتكرة في المواقف العامة

مناسبة يوم المرأة الإماراتية، قامت شركة باركن، المزود الرسمي لخدمات المواقف العامة في دبي، بتكريم خمس إماراتيات بارزات من خلال تخصيص عدد من مناطق المواقف تحمل أسماءهن وتروي إنجازاتهن ومسيرتهن المهنية، بهدف تعريف الجمهور والسائقين بجهودهن وإسهاماتهن في بناء الوطن.
وقالت الشركة: "نحتفي بهذه النماذج النسائية الملهمة التي تمثل مسيرة التقدم. ومن خلال ربط إنجازاتهن بمواقع مواقف باركن، حوّلنا قصص نجاحهن إلى خريطة تُجسّد خطوات مسيرتهن."
النساء الإماراتيات الخمس المؤثرات هن:
أول مخرجة سينمائية إماراتية، اشتهرت بأعمالها التي تتناول قضايا اجتماعية حساسة. فيلمها الروائي الأول "ثلاثة" الذي أصبح أطول فيلم مستقل يُعرض في دور السينما بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة 120 يوماً متواصلاً. عُرض فيلمها في "ڤوكس سينما" و"أسبوع الفيلم العربي" في السركال أفنيو.
المنطقة 364ج في القوز مخصصة لتكريمها.
سحر هي أول طاهية إماراتية تعمل في برج العرب الشهير. حازت على جائزة أفضل طاهية حلويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن جوائز أفضل 50 طاهية في العالم لعام 2022. وهي الشيف ومالكة مطعم "عبرة"، وهو مفهوم جديد للمأكولات الإماراتية، ومن المقرر افتتاحه في متحف الاتحاد هذا العام.
جميرا 1 هي المنطقة التي تركت فيها سحر بصمتها، والمنطقة 321أ هي المنطقة التي تميزت بإنجازاتها.
مؤسسة دار العطور Arcadia التي انطلقت عام 2017، حيث تمزج بين التراث العطري الإماراتي واللمسات العصرية بروح عالمية. تُكرّم في منطقة الوصل، حيث يمتزج العطر بالذاكرة والهوية.
تم تخصيص المنطقة 343C تكريمًا لها.
أول متزلجة إماراتية ودولية في رياضة التزلج الفني على الجليد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بطلة وطنية خمس مرات، ورائدة في ظهورها بالحجاب على الساحة الرياضية. أسست نادي الإمارات للتزلج الفني في أبوظبي ومردف بدبي.
تم تحديد المنطقة 251C لإنجازاتها.
أمل، أم لطفلين تبلغ من العمر 33 عامًا، استطاعت أن تحفر لنفسها مكانة خاصة كأول مدربة باركور إماراتية في المنطقة. وتُجسّد رحلتها من مصممة جرافيك إلى رائدة أعمال في مجال اللياقة البدنية الروح الجريئة التي تُميّز المرأة الإماراتية العصرية.
تم تخصيص المنطقة 369C تكريمًا لها.
تستمر المناطق المخصصة حتى 30 أغسطس، حيث وُضعت سيارات تحمل رموز QR مرتبطة بموقع إلكتروني يعرّف الزوار أكثر بهذه الرائدات والمبادرة. كما دعت باركن أفراد المجتمع إلى ترشيح أسماء إماراتيات بارزات ليتم تكريمهن في العام المقبل.
ويمكن للجمهور أيضًا المشاركة في الحملة من خلال ترشيح سيدة إماراتية ليتم إدراجها في العام المقبل.