دبي تكرّم خمس إماراتيات رائدات بمبادرة مبتكرة في المواقف العامة

سحر هي أول طاهية إماراتية تعمل في برج العرب الشهير. حازت على جائزة أفضل طاهية حلويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن جوائز أفضل 50 طاهية في العالم لعام 2022. وهي الشيف ومالكة مطعم "عبرة"، وهو مفهوم جديد للمأكولات الإماراتية، ومن المقرر افتتاحه في متحف الاتحاد هذا العام.