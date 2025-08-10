دبي: تكاليف صيانة الشقة ومسؤولية المالك والمستأجر

بناءً على البند القانوني المذكور أعلاه، يُرجى مراجعة عقد الإيجار، فقد يتضمن بنودًا خاصة تتعلق بالطلاء. إذا لم يتضمن العقد أي بند أو نص على أن يقوم المؤجر بالطلاء، فيمكنك التواصل مع المؤجر. إذا لم يتلقَّ المؤجر أي رد، فيمكنك في هذه الحالة رفع شكوى إلى مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، وهو الجهة المختصة بحل النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين.