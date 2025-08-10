دبي: تكاليف صيانة الشقة ومسؤولية المالك والمستأجر

سؤال : أعيش في نفس الشقة في دبي منذ خمس سنوات. قامت شركة العقارات المُدارة للمبنى بطلاء الوحدة قبل انتقالي إليها، ولكن بعد خمس سنوات، أصبحت بحاجة إلى إعادة طلاء بسبب التآكل والتلف. أليس المالك أو مدير العقار مسؤولاً عن هذه الصيانة؟ ما هي خياراتي إذا رفضوا إعادة الطلاء؟
الإجابة : ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يكون المؤجر مسؤولاً عن إجراء أعمال الصيانة وإصلاح أي عيوب أو أضرار قد تؤثر على الاستخدام المقصود للمستأجر للعقار. وذلك بموجب المادة 16 من القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة دبي.
"ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يكون المالك مسؤولاً أثناء مدة عقد الإيجار عن أعمال صيانة العقار وإصلاح أي عطل أو عيب يؤثر على الاستخدام الكامل المقصود من قبل المستأجر للعقار."
بناءً على البند القانوني المذكور أعلاه، يُرجى مراجعة عقد الإيجار، فقد يتضمن بنودًا خاصة تتعلق بالطلاء. إذا لم يتضمن العقد أي بند أو نص على أن يقوم المؤجر بالطلاء، فيمكنك التواصل مع المؤجر. إذا لم يتلقَّ المؤجر أي رد، فيمكنك في هذه الحالة رفع شكوى إلى مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، وهو الجهة المختصة بحل النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين.
آشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة آشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند.