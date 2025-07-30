دبي تكافح "الفيب" في المراكز التجارية: حملات تفتيش مكثفة بعد شكاوى السكان

هل لاحظت وجود أشخاص يدخنون السجائر الإلكترونية (الفيب) من حولك في المركز التجاري؟ على الرغم من أن التدخين التقليدي يُمنع منعًا باتًا في هذه الأماكن العامة المغلقة وتُخصص له مناطق منفصلة، إلا أن التدخين الإلكتروني قد يُعتبر منطقة رمادية للكثيرين.

مؤخرًا، لجأ مواطن إماراتي إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن إحباطه من تزايد انتشار وتطبيع ظاهرة التدخين الإلكتروني داخل المراكز التجارية والأماكن العامة المغلقة.

في منشوره، وجه الدكتور علي العامري نداءً إلى بلدية دبي لمعالجة هذه القضية، مشيرًا إلى تقرير حديث يتضمن شكاوى مماثلة من السكان والمواطنين.

"لقد أصبحت ظاهرة ملحوظة للأسف في معظم الأماكن المغلقة والمراكز التجارية، حتى وصلت إلى المستشفيات! يجب وضع إرشادات لمنع هذا السلوك غير الصحي وغير المتحضر في الأماكن العامة."

بينما أصبح بيع السجائر الإلكترونية قانونيًا في الإمارات منذ منتصف أبريل 2019، إلا أن التدخين والتدخين الإلكتروني محظوران داخل المباني في جميع أنحاء الدولة، لذا قد يضطر المرء إلى الخروج من المركز التجاري لالتقاط نفَس.

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إجراءات بلدية دبي لمواجهة الظاهرة

سارعت السلطة بالاستجابة لشكواه، ونبهت السكان إلى أنها اتخذت تدابير معينة بالتنسيق مع مشغلي المراكز التجارية لمعالجة قضية التدخين.

تتضمن هذه التدابير ما يلي:

تركيب لافتات إرشادية واضحة عند جميع المداخل والممرات لزيادة الوعي بحظر التدخين بجميع أشكاله، بما في ذلك السجائر الإلكترونية.

مطالبة حراس الأمن والمشرفين بتنبيه الزوار إلى ضرورة الامتثال للحظر، مع تكثيف المراقبة الإشرافية للزوار والعاملين داخل المراكز.

تعميم التعليمات على المحلات التجارية والمطاعم والأكشاك للتأكيد على ضرورة إبلاغ الزوار بحظر التدخين داخل المنشآت، وتوفير لافتات التحذير اللازمة.

حظر التدخين بالقرب من المداخل والمخارج، وقصره على المناطق المخصصة فقط. يجب أن تكون هذه الأماكن على مسافة لا تقل عن سبعة أمتار من المداخل والمخارج.

أكدت بلدية دبي أيضًا أنها تجري جولات تفتيش منتظمة للتأكد من امتثال المراكز التجارية لهذه المتطلبات، بهدف حماية الصحة العامة وتعزيز بيئة خالية من التدخين.

التدخين الإلكتروني في الإمارات: قوانين ومخاطر

تُباع أجهزة التدخين الإلكتروني والسوائل الإلكترونية الآن بشكل قانوني بموجب لوائح صارمة وضعتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات).

بينما يمكنك اصطحاب جهاز التدخين الإلكتروني الخاص بك إلى المطار، لا يمكنك استخدامه في أي مطار في الإمارات. ومع ذلك، توجد مناطق مخصصة يُسمح فيها بالتدخين في مطارات الإمارات، حيث يمكنك التدخين هناك.1

يُحظر تشغيل مقاهي الشيشة، باستثناء تلك التي تقدمت بطلب للحصول على ترخيص خاص، ضمن مسافة 150 مترًا من المناطق السكنية والمدارس والمساجد.

حظرت بلدية دبي تدخين الشيشة في الحدائق والشواطئ وجميع المناطق الترفيهية العامة في دبي. كما منعت دخول النساء الحوامل إلى مقاهي الشيشة؛ بغض النظر عن نيتهن في التدخين.

مخاطر التدخين الإلكتروني وصحة الأطفال

شهد التدخين الإلكتروني انتشارًا كبيرًا بين سكان الإمارات خلال السنوات الأخيرة، حيث يعتقد الكثيرون أن أجهزة التدخين هذه بديل صحي للسجائر التقليدية.

ومع ذلك، يمكن أن تكون أجهزة التدخين الإلكتروني أكثر ضررًا بشكل كبير على صحة الإنسان. تُباع مجموعة واسعة من السجائر الإلكترونية، ويحتوي العديد من الأنواع على تركيز نيكوتين أكبر بكثير من علبة السجائر.

حذر الأطباء في الإمارات مرارًا وتكرارًا السكان من المخاطر الصحية الجسيمة للتدخين الإلكتروني، خاصة للمراهقين، مشددين على أنه يمكن أن يضعف بشكل خطير إمداد الأكسجين للأعضاء الرئيسية ويؤدي إلى تلف طويل الأمد محتمل.

تكشف إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن التبغ يقتل أكثر من 8 ملايين شخص سنويًا، بما في ذلك ما يقدر بنحو 1.3 مليون غير مدخن يتعرضون للتدخين السلبي.

التدخين حول الأطفال: القانون يحمي الصغار

يُحظر التدخين في وجود طفل بشكل صارم وفقًا لقانون وديمة، الذي يحدد حقوق الأطفال في الدولة. وفقًا للمادة 21، يُمنع التدخين في أي وسيلة نقل عامة وخاصة في وجود طفل دون سن 12 عامًا بشكل صارم.

ينطبق هذا أيضًا على التدخين في وجود الأطفال في منطقة أو غرفة مغلقة. يُعاقب المخالفون بغرامة لا تقل عن 5000 درهم.

يُعاقب الأفراد الذين يبيعون أو يحاولون بيع منتجات التبغ للأطفال بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و/أو غرامة لا تقل عن 15000 درهم. يُطلب من البائع أن يطلب من المشتري تقديم دليل على بلوغه 18 عامًا.

ينطبق هذا العقاب أيضًا على الأفراد الذين يبيعون أو يحاولون بيع المشروبات الكحولية للأطفال وأي مواد أخرى تشكل خطرًا على صحة الطفل.