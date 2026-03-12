دبي تُقر قانوناً جديداً لتنظيم السكن المشترك ومكافحة التكدس السكاني

ولمساعدة القراء على فهم ما تعنيه اللائحة الجديدة من الناحية العملية، إليكم تفصيل مبسط للأحكام الرئيسية للقانون رقم (4) لسنة 2026، بما في ذلك الجهات التي يحق لها تأجير وحدات السكن المشترك، وهل يمكن للمستأجرين تأجير الغرف من الباطن، والمعايير التي يجب أن تستوفيها الوحدات، والغرامات المفروضة على المخالفات، والمدة الممنوحة للملاك والمشغلين لتسوية أوضاعهم.