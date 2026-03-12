دبي تُقر قانوناً جديداً لتنظيم السكن المشترك ومكافحة التكدس السكاني

يقدم القانون الجديد في دبي الذي ينظم السكن المشترك عدداً من التغييرات العملية لأصحاب العقارات، والمشغلين، والمقيمين - بدءاً من متطلبات التصاريح وقواعد التأجير وصولاً إلى معايير السلامة والعقوبات المترتبة على المخالفات. ويهدف القانون إلى منع التكدس السكاني والسكن العشوائي، ومعالجة مخالفات استخدام المباني والأراضي، وتعزيز ممارسات التأجير العادلة.
في العام الماضي، شنت سلطات دبي حملة صارمة على الغرف المقسمة (البارتيشن) في المباني السكنية عبر المناطق المكتظة بالسكان، محذرة من أن مثل هذه التعديلات الإنشائية غير المعتمدة يمكن أن تشكل مخاطر على السلامة وتؤدي إلى الازدحام.
ولمساعدة القراء على فهم ما تعنيه اللائحة الجديدة من الناحية العملية، إليكم تفصيل مبسط للأحكام الرئيسية للقانون رقم (4) لسنة 2026، بما في ذلك الجهات التي يحق لها تأجير وحدات السكن المشترك، وهل يمكن للمستأجرين تأجير الغرف من الباطن، والمعايير التي يجب أن تستوفيها الوحدات، والغرامات المفروضة على المخالفات، والمدة الممنوحة للملاك والمشغلين لتسوية أوضاعهم.
هل يحتاج الملاك إلى تصريح لتقديم سكن مشترك في دبي؟
نعم. يحظر القانون على أي شخص أو جهة تخصيص وحدة سكنية للسكن المشترك دون الحصول على تصريح. سيتم إصدار وتجديد التصاريح وفقاً للقواعد التي يضعها المدير العام لبلدية دبي، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) والجهات المعنية الأخرى.
ما هي مدة صلاحية تصاريح الإسكان المشترك؟
التصاريح صالحة لمدة سنة واحدة ويمكن تجديدها لمدد مماثلة. بناءً على طلب المالك، يمكن أيضاً إصدار تصريح لمدة سنتين. ويجب تقديم طلبات التجديد قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء التصريح.
ما هي المتطلبات التي يجب أن تستوفيها وحدات السكن المشترك؟
يجب أن تتوافق الوحدات المخصصة للسكن المشترك مع مجموعة من المعايير الفنية ومعايير السلامة، بما في ذلك:
معايير البناء.
الحد الأقصى لعدد السكان (الإشغال).
الحد الأدنى للمساحة المخصصة لكل فرد.
توفير المرافق المشتركة المطلوبة.
كما يجب أن تلبي متطلبات السلامة المتعلقة بالصحة، والوقاية من الحرائق، والصرف الصحي، والأمن، والأنظمة الكهربائية.
من يُسمح له بتأجير وحدات السكان المشترك؟
بموجب القانون، لا يجوز تأجير وحدة السكن المشترك إلا من قبل مالك العقار أو منشأة معتمدة. ويمكن أن يتم التأجير من خلال:
المالك مباشرة.
منشأة تدير الوحدة نيابة عن المالك.
منشأة تستأجر الوحدة من المالك وتقوم بتأجيرها للسكان.
هل يمكن للمستأجرين تأجير وحدات السكن المشترك من الباطن؟
لا. يحظر القانون صراحة على المستأجرين أو أي أطراف أخرى تأجير أي جزء من وحدة السكن المشترك من الباطن.
هل ينظم القانون كيفية الإعلان عن السكن المشترك؟
نعم. يحدد القانون أيضاً التزامات الملاك والمستأجرين، إلى جانب القواعد التي تحكم الترويج والإعلان عن وحدات السكن المشترك.
ما هي العقوبات المطبقة في حال مخالفة القانون؟
قد تؤدي المخالفات إلى غرامات تتراوح بين 500 درهم إلى 500,000 درهم. وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، سيتم مضاعفة الغرامة، لتصل إلى حد أقصى قدره مليون درهم.
هل يمكن للسلطات اتخاذ إجراءات تتجاوز الغرامات؟
نعم. يجوز لدائرة الأراضي والأملاك في دبي اتخاذ تدابير إضافية، تشمل:
تعليق النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر.
إلغاء التصريح.
إلغاء الرخصة التجارية.
قطع الخدمات العامة حتى يتم تصحيح المخالفة.
الأمر بإخلاء الوحدات التي تفشل في تلبية متطلبات التصريح.
ما هي المهلة الممنوحة للملاك والمشغلين للامتثال للقانون الجديد؟
يجب على ملاك الوحدات المستخدمة للسكن المشترك، وكذلك المنشآت التي تشغل هذه الوحدات في دبي (بما في ذلك تلك الموجودة في مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة)، توفيق أوضاع وحداتهم وعملياتهم بما يتوافق مع القانون خلال سنة واحدة من تاريخ بدء العمل به. ويجوز للمدير العام لبلدية دبي منح تمديد لمرة واحدة إذا لزم الأمر.