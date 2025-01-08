دبي تقدم تجربة فريدة في "المرموم"..مليئة بالأنشطة الترفيهية

شاركتنا مؤسسة المقهى، فوغي جمال، القصة وراء صعود شعبية "أن كامون". قالت: "عندما بدأت "أن كامون" لأول مرة، اعتقدت أنه سيكون فقط للعائلة والأصدقاء. لم أتوقع أبداً أن ينتشر على نطاق واسع. انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع، وقبل أن ندرك ذلك، كان هناك طابور خارج المقهى. لقد قمت أنا وعائلتي بإدارة المقهى معاً - كان والدي مضيفاً، وكان إخوتي في الاستقبال، وكنت في المطبخ. لقد كانت شركة عائلية حقاً".