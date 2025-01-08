دبي تقدم تجربة فريدة في "المرموم"..مليئة بالأنشطة الترفيهية
أصبحت منطقة المرموم بالقرب من بحيرات القدرة وجهة شهيرة للباحثين عن ملاذ هادئ من صخب المدينة. كما شهدت المنطقة، المعروفة ببيئتها الهادئة، زيادة في عدد المطاعم المؤقتة وأماكن التخييم وحتى مهرجان سينمائي يقدم كل ما يرضي الجميع.
زارت "ساديا أنور"، المقيمة في دبي، منطقة المرموم بعد أن شاهدت مقاطع فيديو للمنطقة على إنستغرام. وقالت: "ذهب بعض أصدقائي إلى هناك، وبالطريقة التي وصفوا بها المكان، كنت أعلم أنني سأحبه. لذلك اصطحبت ابنتي البالغة من العمر 10 سنوات لقضاء أمسية قصيرة. كانت هذه أول مرة أذهب فيها إلى هناك، وقد أحببت المكان جداً".
كان الهدوء والسكينة من أبرز ما لفت انتباه ساديا. وقالت: "قضينا حوالي ساعتين فقط في الدردشة والمشي على طول البحيرة والاستمتاع بالطبيعة. ثم ذهبنا إلى مقهى "ليمتد" لتناول القهوة والوجبات الخفيفة. عادة ما تكون المقاهي صاخبة، لكن هذا المقهى كان هادئاً ومريحاً. أعلم أن هناك مقاهي أخرى أيضاً".
وتخطط ساديا بالفعل لرحلتها القادمة إلى المنطقة، وهذه المرة لحضور مهرجان المرموم السينمائي. وقالت: "سمعت أن مشاهدة فيلم تحت النجوم تجربة فريدة من نوعها. وأتطلع إلى العودة مع الأصدقاء لمشاهدة فيلم. أحب أن يروجوا للمواهب المحلية".
شراكات مهرجان دبي للتسوق
من أبرز ما يميز المرموم هذا العام مقهى "أن كامون" أو "الغير عادي"، وهو مقهى مؤقت مستوحى من منزل مغطى بالمرايا في كاليفورنيا، صُمم ليندمج مع محيطه. تأسس مقهى "أن كامون" في عام 2021 وسرعان ما أصبح أحد الأماكن المفضلة محلياً، وقد تم افتتاحه هذا العام في المرموم.
يفتح مقهى "أن كامون" أبوابه يومياً من الساعة 4 مساءً حتى 1 صباحاً حتى نهاية شهر مارس، بالتعاون مع مهرجان دبي للتسوق، لتقديم مساحة مليئة بألعاب الأركيد وحفر النار والموسيقى الحية. يتم إعداد قائمة الطعام في المقهى من قبل الشيف الإماراتية الشهيرة الشيخة حصة آل خليفة.
شاركتنا مؤسسة المقهى، فوغي جمال، القصة وراء صعود شعبية "أن كامون". قالت: "عندما بدأت "أن كامون" لأول مرة، اعتقدت أنه سيكون فقط للعائلة والأصدقاء. لم أتوقع أبداً أن ينتشر على نطاق واسع. انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع، وقبل أن ندرك ذلك، كان هناك طابور خارج المقهى. لقد قمت أنا وعائلتي بإدارة المقهى معاً - كان والدي مضيفاً، وكان إخوتي في الاستقبال، وكنت في المطبخ. لقد كانت شركة عائلية حقاً".
يمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بأضواء دبي، التي تضم تركيبات إضاءة صممها الثنائي الفني فيندل ودي وولف.
مهرجان المرموم السينمائي
ويعد مهرجان المرموم السينمائي، الذي يستمر حتى 12 يناير/كانون الثاني، أحد أبرز فعاليات المنطقة، حيث يقدم أكثر من 30 ورشة عمل وندوة. وتركز هذه الجلسات على صناعة الأفلام والتمثيل واستراتيجيات الإنتاج لصانعي الأفلام الطموحين.
وفي الوقت نفسه، يستضيف مركز الجليلة الثقافي للأطفال ورش عمل يقدمها فنانون ومدربون خلال المهرجان. وتشمل هذه الورش تشكيل الفخار، وطباعة الأوشحة باستخدام قوالب منحوتة وأصباغ أقمشة نابضة بالحياة، والرسوم المتحركة باستخدام الكتب المصورة، والرسوم المتحركة باستخدام الطين لمشاهد قصيرة بتقنية التصوير المتوقف، وغيرها من الأنشطة الإبداعية.