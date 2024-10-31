دبي تفرض عقوبات صارمة على المخالفات المالية: حظر السفر وتجميد الأصول

أعلن في دبي، أمس الأربعاء، عن قانون جديد ينظم التحقيق في المخالفات والعقوبات التأديبية لموظفي هيئة الرقابة المالية المخالفين.

وبموجب القانون الذي أصدره صاحب السموحاكم دبي، مُنح مدير عام هيئة الرقابة المالية صلاحية اتخاذ إجراءات بحق الموظفين المخالفين، بما في ذلك إيقافهم عن العمل، أو مصادرة المستندات ذات الصلة، أو حفظ التحقيقات إذا كانت غير مبنية على أساس أو تفتقر إلى الأدلة.