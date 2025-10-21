الإمارات

دبي تفتح باب التقديم للمخيمات الشتوية المؤقتة

يمكنك تقديم طلبك عبر تطبيق "دبي الآن" أو زيارة موقع بلدية دبي
بلدية دبي تفتح باب التقديم للمخيمات الشتوية للعام الدراسي 2025-2026

هل تخطط للتخييم هذا الشتاء؟ أعلنت بلدية دبي أنها ستبدأ باستقبال طلبات حجز مخيمات شتوية مؤقتة لموسم 2025-2026 ابتداءً من اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر، الساعة العاشرة صباحًا.

يمكنك تقديم طلبك عبر تطبيق "دبي الآن"، أو الدخول على موقع بلدية دبي ( wintercamp.dm.gov.ae )، حيث يمكنك تعبئة نموذج "خدمة طلب تصريح مخيم شتوي مؤقت".

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة البلدية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية مثل الحصول على نسخة من التصريح، تمديد التصريح، طلب استرداد التأمين.

قبل الموافقة، سيتم مراجعة كافة الطلبات والتحقق من المستندات المرفقة.

