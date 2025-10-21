دبي تفتح باب التقديم للمخيمات الشتوية المؤقتة

هل تخطط للتخييم هذا الشتاء؟ أعلنت بلدية دبي أنها ستبدأ باستقبال طلبات حجز مخيمات شتوية مؤقتة لموسم 2025-2026 ابتداءً من اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر، الساعة العاشرة صباحًا.