دبي: تغريم 8152 سائق توصيل لاستخدامهم المسارات السريعة

تحظر القوانين على دراجات التوصيل استخدام المسارين الأيسرَين في الطرق الواسعة التي تحتوي على خمسة مسارات أو أكثر، والمسار الأيسر في الطرق التي تحتوي على ثلاثة أو أربعة مسارات. أما في الطرق ذات المسارين أو الأقل، فيمكن للسائقين استخدام أي جانب بحرية، كما ذكرت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) وشرطة دبي سابقًا.