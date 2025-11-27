دبي: تغريم 8152 سائق توصيل لاستخدامهم المسارات السريعة

حُظر على سائقي التوصيل في دبي استخدام المسارات عالية السرعة بموجب لوائح جديدة. وفي تنفيذ هذه القاعدة، اتخذت شرطة دبي إجراءات ضد 8,152 سائق دراجة نارية هذا الشهر.
منذ الأول من نوفمبر، تراقب السلطات السائقين على الطرق السريعة والمسارات السريعة، وهي محظورة تمامًا على الدراجات النارية.
تحظر القوانين على دراجات التوصيل استخدام المسارين الأيسرَين في الطرق الواسعة التي تحتوي على خمسة مسارات أو أكثر، والمسار الأيسر في الطرق التي تحتوي على ثلاثة أو أربعة مسارات. أما في الطرق ذات المسارين أو الأقل، فيمكن للسائقين استخدام أي جانب بحرية، كما ذكرت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) وشرطة دبي سابقًا.
وفقًا للسلطات، تم إصدار المخالفات بشكل أساسي للسائقين الذين قادوا على الطرق السريعة باستخدام المسارات السريعة ولم يلتزموا بعلامات المرور والتعليمات الرسمية. كل مخالفة تحمل غرامة قدرها 500 درهم.
تم تركيب علامات تحذيرية على لوحات الاتجاهات للإشارة إلى المسارات المخصصة للدراجات النارية التجارية، إلى جانب العلامات الموجودة التي تحظر على المركبات الثقيلة والشاحنات استخدام المسارات عالية السرعة.
تواصل السلطات تنفيذ حملات توعية بالقيود الجديدة باستخدام وسائل إعلام وقنوات إعلانية متنوعة، بالتعاون مع شركات التوصيل العاملة في الإمارة.
أكدت شرطة دبي أن الدراجات النارية غير مسموح لها بالسير على الطرق السريعة عالية السرعة بسبب زيادة خطر الحوادث الخطيرة. وأشار الضباط إلى أنه رغم الحملات التوعوية المتكررة، لا يزال بعض سائقي التوصيل يعرضون أنفسهم والآخرين للخطر بقيادتهم في مناطق محظورة.
يُشار غالبًا إلى هذه المسارات باسم المسارات السريعة، وكانت الأجزاء اليسرى منها محظورة بالفعل على سائقي التوصيل بموجب قاعدة صدرت في دبي عام 2021. وتوجد قيود مماثلة في أبوظبي وعجمان.