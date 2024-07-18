دبي: تغريم 256 سمساراً عقارياً لمخالفتهم قوانين الإعلان
قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم الأربعاء أنها غرمت 256 وسيطاً عقارياً لعدم التزامهم بضوابط وشروط وأحكام الإعلان خلال النصف الأول من عام 2024.
وقال بيان صادر عن الهيئة التنظيمية أنه تم إصدار أكثر من 1200 إنذار قانوني أيضاً لعدم الامتثال للقوانين.
وخلال النصف الأول من عام 2024، أجرى مفتشو دائرة الأراضي والأملاك في دبي 450 عملية تفتيش ميدانية، و1530 عملية تفتيش على الإعلانات المرتبطة بها.
وقال علي عبدالله آل علي مدير إدارة الرقابة العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في دبي: "إن هذه العمليات تأتي ضمن المراقبة الدورية التي تقوم بها إدارة الرقابة العقارية لتعزيز شفافية ونزاهة السوق وحماية حقوق المستثمرين والعملاء".
وتهدف الجهة التنظيمية إلى توجيه امتثال الوسيط لشروط وأحكام الإعلانات، وتحديداً وجود رمز QR مطابق للمواصفات المعتمدة، ويكون قابلاً للقراءة عند مسحه ضوئياً، وأن تتطابق بيانات الإعلان مع ترخيص الرمز.
وأضاف آل علي: "نعمل بشكل مستمر على تطوير آليات المراقبة والتفتيش حتى تلتزم جميع الأطراف باللوائح المنظمة للقطاع العقاري في الإمارة. ونحث جميع الوسطاء والشركات العقارية على الالتزام التام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك للحفاظ على استدامة السوق وتطوره. كما ندعو العامة إلى عدم التعامل مع أي إعلان عقاري غير معتمد من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي".
وستقوم الهيئة التنظيمية قريباً بنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الإعلانات، مما سيعزز بشكل كبير حوكمة عملية المراقبة ويقلل من الانتهاكات ذات الصلة.