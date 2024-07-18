دبي: تغريم 256 سمساراً عقارياً لمخالفتهم قوانين الإعلان

قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم الأربعاء أنها غرمت 256 وسيطاً عقارياً لعدم التزامهم بضوابط وشروط وأحكام الإعلان خلال النصف الأول من عام 2024.

وقال بيان صادر عن الهيئة التنظيمية أنه تم إصدار أكثر من 1200 إنذار قانوني أيضاً لعدم الامتثال للقوانين.

وخلال النصف الأول من عام 2024، أجرى مفتشو دائرة الأراضي والأملاك في دبي 450 عملية تفتيش ميدانية، و1530 عملية تفتيش على الإعلانات المرتبطة بها.