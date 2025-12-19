دبي تعيد فتح الشواطئ والحدائق مع تحسن الأحوال الجوية

[ملاحظة المحرر: تابع مدونة الطقس غير المستقر في الإمارات على موقع Khaleej Times للحصول على آخر التحديثات.]
مع تحسن الأحوال الجوية في جميع أنحاء الإمارة، أعلنت بلدية دبي عن إعادة فتح الشواطئ والحدائق العامة والأسواق المفتوحة، مع عودة جميع الأنشطة إلى طبيعتها.
كما حثت البلدية الجمهور على الاستمرار في اتخاذ الاحتياطات اللازمة للسلامة.
أعلنت بلدية دبي أمس عن الإغلاق المؤقت للشواطئ والحدائق العامة في جميع أنحاء الإمارة يومي الخميس 18 ديسمبر والجمعة 19 ديسمبر بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة. تم اتخاذ هذا الإجراء لضمان سلامة الجمهور.
كما أصدرت بلدية عجمان إعلانًا مشابهًا أمس، حيث تم إغلاق الحدائق العامة في الإمارة حتى إشعار آخر أو عند استقرار الأحوال الجوية.