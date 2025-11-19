دبي تعلن عن عطلة عيد الاتحاد للقطاع العام

أعلنت دبي عن عطلة لموظفي القطاع العام بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي سيُحتفل به على مستوى الدولة في 2 ديسمبر.

وسيحصل موظفو الحكومة في دبي على إجازة في 1 و2 ديسمبر، الاثنين والثلاثاء، مما يعني أنهم سيحصلون على عطلة لمدة أربعة أيام عند دمجها مع عطلة نهاية الأسبوع.

وذكر تعميم صادر عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن القرار استثنى الجهات والإدارات والمؤسسات التي تعمل بنظام المناوبات، أو تقدم خدمات عامة مباشرة، أو تدير مرافق الخدمات العامة.