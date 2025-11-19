دبي تعلن عن عطلة عيد الاتحاد للقطاع العام

أعلنت دبي عن عطلة لموظفي القطاع العام بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي سيُحتفل به على مستوى الدولة في 2 ديسمبر.
وسيحصل موظفو الحكومة في دبي على إجازة في 1 و2 ديسمبر، الاثنين والثلاثاء، مما يعني أنهم سيحصلون على عطلة لمدة أربعة أيام عند دمجها مع عطلة نهاية الأسبوع.
وذكر تعميم صادر عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن القرار استثنى الجهات والإدارات والمؤسسات التي تعمل بنظام المناوبات، أو تقدم خدمات عامة مباشرة، أو تدير مرافق الخدمات العامة.
فوضت هذه الجهات بتحديد ساعات العمل لهذه الفئات بناءً على احتياجاتها التشغيلية، لضمان استمرار العمل وتقديم الخدمات بانتظام وكفاءة خلال العطلة.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الإمارات عن عطلة لمدة أربعة أيام لموظفي الحكومة بمناسبة آخر عطلة عامة لهذا العام، احتفالاً باليوم الوطني، المعروف الآن باسم عيد الاتحاد.
في الشارقة، سيحصل موظفو القطاع العام على عطلة عامة أطول. على الرغم من أن موظفي الحكومة سيحصلون أيضًا على إجازة يومي الاثنين 1 ديسمبر والثلاثاء 2 ديسمبر، فإن القرار يعني أنهم سيستمتعون بعطلة لمدة خمسة أيام حيث أنهم يتمتعون بعطلة نهاية أسبوع عادية لمدة ثلاثة أيام تقع في الجمعة والسبت والأحد.
سيستمتع طلاب المدارس الخاصة والعامة في الإمارة أيضًا بعطلة أطول لعيد الاتحاد هذا العام لنفس السبب، بينما سيحصل طلاب الإمارات الأخرى على عطلة لمدة أربعة أيام.
كما أعلنت وزارة التربية والتعليم في الإمارات أن المدارس الخاصة والعامة ستحصل على عطلة في 1 و2 ديسمبر، الذي يوافق الاثنين والثلاثاء. ستستأنف ساعات العمل الرسمية من الأربعاء ٣ ديسمبر.
عطلة اليوم الوطني: الإمارات تعلن عن إجازة عيد الاتحاد لمدة ٤ أيام للقطاع العام الإمارات تعلن عن إجازة للمدارس العامة والخاصة في عيد الاتحاد الـ٥٤ اليوم الوطني للإمارات: القطاع الخاص يحصل على عطلة نهاية أسبوع طويلة بعد الإعلان عن الإجازات المدفوعة