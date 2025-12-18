دبي تعلن عن عطلة رأس السنة لموظفي القطاع العام

أعلنت دبي أن 1 يناير 2026 سيكون عطلة رأس السنة لموظفي القطاع العام.

,أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميماً يعلن أن يوم الخميس، 1 يناير، سيكون عطلة رسمية. وسيتم استئناف العمل الرسمي في 2 يناير 2026، والذي سيتم تحديده كيوم عمل عن بعد للموظفين الذين تسمح لهم وظائفهم بالعمل عن بعد.

ومع ذلك، ذكرت دائرة الموارد البشرية في تعميمها أن هذه العطلة لا تنطبق على الشركات أو الدوائر أو المؤسسات التي تعمل بنظام الورديات، وكذلك تلك التي تشارك في الخدمات أو إدارة المرافق العامة.