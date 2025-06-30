دبي تعلن عن أول رحلة تجريبية ناجحة للتاكسي الجوي

وقال ولي عهد دبي سموالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في إعلانه على X، إن هذه الرحلة التجريبية تأتي في إطار استعدادات أوسع لإطلاق خدمات التاكسي الجوي على نطاق كامل في عام 2026، ما يعكس سعي دبي المستمر لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار والبنية التحتية الجاهزة للمستقبل.

وتم تحقيق هذا الإنجاز بفضل التعاون بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة Joby Aviation، وهي شركة رائدة مقرها الولايات المتحدة في تطوير طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL).