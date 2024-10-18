دبي تعلن بدء موسم التخييم الشتوي الإثنين

ولضمان سلامة جميع المخيمين، يحظر تماماً استخدام الألعاب النارية في مواقع التخييم. كما تتضمن قواعد السلامة الالتزام بمعايير الصحة والنظافة العامة، والحفاظ على نظافة الموقع، واتخاذ تدابير الوقاية من الحرائق بما في ذلك توفير طفايات الحريق، والالتزام بالسرعة المحددة للدراجات داخل منطقة التخييم والتي لا تتجاوز 20 كم/ساعة، ومنع استخدام المصابيح الكهربائية ومكبرات الصوت للحفاظ على الهدوء وعدم إزعاج الآخرين.