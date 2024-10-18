دبي تعلن بدء موسم التخييم الشتوي الإثنين
مع اعتدال الطقس وبدء موسم التخييم في ربوع الإمارات، أعلنت بلدية دبي يوم أمس الخميس عن انطلاق موسم التخييم الشتوي المؤقت في دبي ابتداءً من 21 أكتوبر، ليمتد حتى نهاية أبريل 2025. وسيوفر موقع التخييم في منطقة العوير بيئةً مثاليةً للعائلات والأفراد للاستمتاع بجمال الصحراء الساحر في أجواء آمنة ومريحة خلال أشهر الشتاء الباردة.
وللاستمتاع بتجربة التخييم في دبي خلال هذا الموسم، يُمكن الحصول على تصريح لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، مع رسوم أسبوعية تبلغ 44 فلساً فقط لكل متر مربع، وبمساحة أقصاها 400 متر مربع للمخيم الواحد.
وحرصاً منها على توفير جميع احتياجات المُخيمين، أنشأت بلدية دبي مناطق تجارية خاصة حيثُ يُمكن للشركات المحلية التقدم بطلب للحصول على تصاريح لتقديم مُستلزمات وخدمات التخييم المُختلفة.
ولضمان تنظيم عملية التخييم، أصدرت بلدية دبي تصاريح تحدد حدود واشتراطات إقامة المخيم. ويمكن للحاصلين على التصاريح تصميم مخيماتهم بحرية ضمن المساحة المخصصة لهم، مع ضرورة الالتزام بقواعد السلامة وقصر الأنشطة على التخييم والفعاليات العائلية فقط. كما يجب أن تكون جميع المخيمات مسيجة بشكل آمن، ولا يُسمح باستخدام الموقع لأغراض أخرى أو بناء أي هياكل خارج الحدود المحددة في التصريح.
ولضمان سلامة جميع المخيمين، يحظر تماماً استخدام الألعاب النارية في مواقع التخييم. كما تتضمن قواعد السلامة الالتزام بمعايير الصحة والنظافة العامة، والحفاظ على نظافة الموقع، واتخاذ تدابير الوقاية من الحرائق بما في ذلك توفير طفايات الحريق، والالتزام بالسرعة المحددة للدراجات داخل منطقة التخييم والتي لا تتجاوز 20 كم/ساعة، ومنع استخدام المصابيح الكهربائية ومكبرات الصوت للحفاظ على الهدوء وعدم إزعاج الآخرين.
للباحثين عن قضاء أوقات ممتعة في أحضان الصحراء تحت سماء دبي الرائعة، يمكنهم تقديم طلبات الحصول على تصريح تخييم بكل سهولة عبر موقع بلدية دبي الإلكتروني، أو تطبيق دبي الآن، أو نظام تراخيص البناء في دبي.