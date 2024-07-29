دبي: تعلم السباحة مقابل تنظيف الشاطئ
هناك طريقة رائعة لسكان دبي للحصول على دروس سباحة مجانية هذا الصيف. وفي نهاية كل أسبوع، من الساعة 7 حتى 8 صباحاً، يمكنهم التوجه إلى شاطئ جميرا 1 العام، بالقرب من "لامير ساوث"، لتعلم أساسيات السباحة، ولكن بالمقابل، يجب عليهم المشاركة في حملة تنظيف الشاطئ التطوعية.
بدأ هذه المبادرة المغترب الفلبيني "بيمبو كاليتيس"، المؤسس والرئيس التنفيذي لمدرسة "أمفيبيوس" للسباحة في جميرا، قبل عامين. يستمر درس السباحة المجاني لمدة ساعة واحدة، يليه تنظيف الشاطئ لمدة 15 دقيقة.
وقال كاليتيس لصحيفة "خليج تايمز": "ليس هناك حد عمري ونحن نرحب بالجميع، سواء كانوا مبتدئين أومن يرغبون في تحسين مهاراتهم في السباحة". وأضاف: "لن يتعلم المتدرب كيفية السباحة فحسب، بل سيصبح أيضاً مشرفاً على البيئة".
وبدأت دروس السباحة المجانية منذ الشهر الماضي وتستمر حتى سبتمبر.
وقال كاليتيس، وهو مدرب سباحة وركوب الأمواج محترف: "كان لدينا أكثر من 100 مشارك العام الماضي. أمّا الآن، أصبح نصفهم مدربين زملاء يقوموون بتعليم ما تعلموه للمنضمين الجدد".
وأضاف: "نقوم بذلك لأننا نعلم أن دروس السباحة باهظة الثمن، وليس لدى الجميع القدرة على التسجيل في مدرسة سباحة. لذلك، نحن نقدم هذه الدروس مجاناً ونضمن أيضاً الحفاظ على نظافة الشاطئ. الانخراط المستمر في أنشطة التنظيف والتوعية يؤدي إلى تأثيرات إيجابية طويلة الأمد على المجتمع. مع بيئة أنظف وأفراد متمكنون في السباحة يساهمون في مجتمع أكثر صحة ووعياً وترابطاً".
"الحفاظ على نظافة مكاني"
لدى كاليتيس أيضاً دوافع شخصية وراء ما يفعله، وقال: "عملياً، أنا أعيش على الشاطئ وأرى كل يوم أعقاب السجائر أو قطعاً صغيرة من القمامة. أردت ببساطة حماية "منزلي" والحفاظ عليه نظيفاً."
سبب آخر ذكره كاليتيس لإعطاء دروس سباحة مجانية هو الوقاية من حوادث الغرق. وقال: "كوني منقذاً سابقاً، شهدت العديد من حوادث الغرق الوشيكة وتمكنت من إنقاذ العديد من الأرواح. السبب الأكثر شيوعاً لغرق الناس هو الذعر. لهذا، أول درس نعلمه هو عدم الذعر، والبقاء هادئاً عند التواجد في المياه المفتوحة".
وقال كاليتيس إنه سيحرص على ضمان تقدم أي متعلم ملتزم من مستوى المبتدئ إلى مستوى السباح المتقدم.
وأضاف كاليتيس أنه سيقوم بتوفير العوامات وألواح التدريب على السباحة وحلقات الأمان وعوامات السحب. يحتاج المتعلمون فقط إلى إحضار نظارات السباحة وملابس السباحة المريحة والمياه والواقي الشمسي، والأهم من ذلك، العزم على التعلم والاستعداد لتنظيف الشاطئ.
كيفية الانضمام
أكد كاليتيس أن المبتدئ يمكنه تعلم السباحة الحرة الأساسية في غضون أسبوعين. يمكن التواصل معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني لمدرسة "أمفيبيوس" للسباحة.
- الأيام: السبت والأحد
- التوقيت: من 7 صباحاً إلى 8 صباحاً
- الموقع: شاطئ جميرا 1 العام، بالقرب من لامير ساوث