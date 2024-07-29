دبي: تعلم السباحة مقابل تنظيف الشاطئ

هناك طريقة رائعة لسكان دبي للحصول على دروس سباحة مجانية هذا الصيف. وفي نهاية كل أسبوع، من الساعة 7 حتى 8 صباحاً، يمكنهم التوجه إلى شاطئ جميرا 1 العام، بالقرب من "لامير ساوث"، لتعلم أساسيات السباحة، ولكن بالمقابل، يجب عليهم المشاركة في حملة تنظيف الشاطئ التطوعية.