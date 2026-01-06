دبي تعزز سياحتها الشاطئية بمرافق عالمية في "جميرا 1"

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يوم الثلاثاء، أنه اطلع على مشروع تطوير "شاطئ جميرا 1" التابع لبلدية دبي، وذلك ضمن خطة أوسع لتطوير البنية التحتية للشواطئ العامة.
ويعد هذا المشروع جزءاً من خطط دبي الشاملة لتطوير المرافق الساحلية، والارتقاء بتجربة السكان والزوار، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة لسياحة الشواطئ.
وكتب سموه في منشور له على منصة "إكس" أرفقه بمقطع فيديو: "تماشياً مع استراتيجية جودة الحياة 2033 ومخطط دبي الحضري 2040، يوسع المشروع مساحة الشاطئ بنسبة 50% وقد اكتمل بنسبة 95%، مما يخلق شاطئاً حديثاً ومتكاملاً يعزز جودة الحياة، ويقدم تجارب استثنائية للجميع، ويعكس رؤية دبي لتكون شواطئها الأفضل والأجمل في العالم".
يتميز المشروع بمرافق ترفيهية ورياضية متكاملة لجميع فئات المجتمع، إلى جانب مسارات مخصصة للمشي وركوب الدراجات الهوائية والجري، مصممة لتعزيز أنماط الحياة الصحية.
وقد تم طرح أكثر من 15 فرصة استثمارية لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز السياحة الشاطئية. ومن المقرر أن يبدأ "شاطئ جميرا 1" في استقبال الزوار في شهر فبراير، مقدماً وجهات متميزة ومرافق ترفيهية ذات مستوى عالمي.
وتُعد الشواطئ العامة محوراً رئيسياً في برامج التنمية المستدامة لبلدية دبي، كونها من أكثر الوجهات السياحية شعبية في المدينة والتي يقصدها السكان والزوار على مدار العام.