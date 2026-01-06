دبي تعزز سياحتها الشاطئية بمرافق عالمية في "جميرا 1"

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يوم الثلاثاء، أنه اطلع على مشروع تطوير "شاطئ جميرا 1" التابع لبلدية دبي، وذلك ضمن خطة أوسع لتطوير البنية التحتية للشواطئ العامة.