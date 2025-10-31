دبي تعزز جاهزيتها للأزمات عبر "دبلوم المرونة" وشراكات استراتيجية جديدة

وأكد سموه أن هذه الشراكات الاستراتيجية تعكس روح التعاون القوية المستمدة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي في المرونة، قادر على تحويل التحديات إلى فرص، ودفع مسيرة المستقبل المستدام.