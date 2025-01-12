دبي تعزز الهوية الوطنية بمسابقة الأذان و"القرآن في كل بيت"

مع بدء العد التنازلي لشهر رمضان المبارك ، أطلقت دبي النسخة الثانية من مبادرة تهدف إلى تعزيز دور الأسرة في تعزيز الهوية الوطنية وغرس القيم الاجتماعية والإسلامية في الأجيال الجديدة.

وتأتي نسخة هذا العام من مبادرة "مؤذن الفريج" بنموذج جديد يركز على دور الأسرة في تعزيز الهوية الوطنية.

كما أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي مبادرة جديدة تحت عنوان "القرآن في كل بيت". . وتهدف المبادرة إلى توفير نسخة من القرآن الكريم لكل بيت في دبي، وتعزيز الوعي الديني وجعل القرآن الكريم في متناول الجميع. كما تشجع المبادرة الأسر والأفراد في المجتمع على تلاوة القرآن الكريم والتدبر فيه خلال شهر رمضان. وسيتم توزيع نسخ من القرآن الكريم على عدد من المساجد في دبي التي تجتذب أعداداً كبيرة من المصلين. كما وجه سمو الشيخ حمدان بزيادة عدد المساجد المشمولة بمبادرة "مؤذن الفريج" بنسبة 50%، مع التركيز على إشراك الأطفال من سن 6 إلى 14 عاماً. وأعرب أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تفاؤله بأن الموسم الثاني سيعمل على اكتشاف المواهب الواعدة للمساعدة في تحقيق أهداف المبادرة.مسابقة الأذان

ومن أهداف الحملة تعزيز ارتباط الأطفال بالمساجد، وتشجيعهم على المشاركة في رفع الأذان، وتحفيزهم على أداء صلاة التراويح في شهر رمضان، وبالتالي تعميق ارتباطهم بالمساجد.

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن التسجيل في مسابقة اختيار أفضل الأصوات للأذان سيبدأ في 13 يناير المقبل، وآخر موعد لتلقي المشاركات في 7 فبراير المقبل، على أن تبدأ مرحلة التقييم والاختيار من قبل لجنة التحكيم في 10 فبراير المقبل.

وأوضحت الإدارة أن عملية تقييم المشاركات ستتم وفق مجموعة من المعايير الدقيقة لتسليط الضوء على أفضل الأصوات وأكثرها تميزاً في رفع الأذان.