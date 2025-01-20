دبي تعزز الثقة في شركات الذكاء الاصطناعي بمبادرة جديدة
أطلقت دبي مبادرة لتصنيف واعتماد شركات الذكاء الاصطناعي العاملة في الإمارة. وستعمل هذه المبادرة، التي تم الاعتراف بها رسمياً من قبل جميع الجهات الحكومية في دبي، على إنشاء شبكة من الشركات التي يمكن للشركات الاعتماد عليها للحصول على حلول الذكاء الاصطناعي.
ويجب على الشركات التي ترغب في الشراكة مع حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي لتنفيذ مشاريع كبرى أن تحصل على شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي.
ويمكن لجميع شركات التكنولوجيا المرخصة في دبي والتي تقدم منتجات أو خدمات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي التقدم بطلب للحصول على الشهادة مجاناً على https://dub.ai/en/ai-seal-2/. ومع ذلك، فالشهادة ليست ترخيصاً تجارياً ولا يحل محل الحاجة إلى الحصول عليه للعمل في دبي.
وهناك ستة مستويات - E، D، C، B، A، و S - تعكس مستوى المساهمة الاقتصادية للمستفيد، حيث يمثل S أعلى تأثير. سيتم تقييم الطلبات على أساس: طبيعة أنشطة وخدمات الشركات، وعدد الموظفين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، والمشاريع الحالية والمستقبلية، والشراكات داخل القطاعين العام والخاص.
ستحصل الشركات المعتمدة على رقم تسلسلي وتصنيف فريدين. ويمكن للمؤسسات التحقق من الشركة كمورد للذكاء الاصطناعي من خلال التحقق من الرقم التسلسلي على موقع شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي.
يمكن للشركات عرض الشهادة عبر منصاتها الرقمية وحملاتها الترويجية.
وبحسب مركز دبي للذكاء الاصطناعي، فإن المبادرة ستعزز الثقة في شركات الذكاء الاصطناعي المرموقة، وتؤكد على "الأهمية الاقتصادية لقطاع الذكاء الاصطناعي" وإمكاناته في خلق فرص عمل جديدة.
وقال خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل التي تشرف على مؤسسة دبي للذكاء الاصطناعي: "إن مبادرة شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي لها عدة أهداف رئيسية، بما في ذلك توفير طريقة سهلة الوصول وموثوقة للتحقق من مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي، وخلق فرص عمل في دبي لشركات الذكاء الاصطناعي، والاعتراف بالأهمية الاستراتيجية لشركات الذكاء الاصطناعي لاقتصاد دبي".