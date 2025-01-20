دبي تعزز الثقة في شركات الذكاء الاصطناعي بمبادرة جديدة

أطلقت دبي مبادرة لتصنيف واعتماد شركات الذكاء الاصطناعي العاملة في الإمارة. وستعمل هذه المبادرة، التي تم الاعتراف بها رسمياً من قبل جميع الجهات الحكومية في دبي، على إنشاء شبكة من الشركات التي يمكن للشركات الاعتماد عليها للحصول على حلول الذكاء الاصطناعي.