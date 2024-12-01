دبي: تعديل ميزانية الأسرة مع زيادة رسوم 3 خدمات

مع اقتراب عام 2025 بعد أسابيع قليلة، قد يكون الوقت مناسباً لإعادة النظر في الميزانيات للعام المقبل. إذا كنت تعيش في دبي أو تقود سيارتك بانتظام إلى الإمارة للعمل أو الأعمال، فهناك بعض الأشياء التي قد تضطر إلى دفع المزيد مقابلها.