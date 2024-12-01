دبي: تعديل ميزانية الأسرة مع زيادة رسوم 3 خدمات
مع اقتراب عام 2025 بعد أسابيع قليلة، قد يكون الوقت مناسباً لإعادة النظر في الميزانيات للعام المقبل. إذا كنت تعيش في دبي أو تقود سيارتك بانتظام إلى الإمارة للعمل أو الأعمال، فهناك بعض الأشياء التي قد تضطر إلى دفع المزيد مقابلها.
وستُطرح زيادات الأسعار المقبلة كجزء من الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات العامة، بما في ذلك إدارة المرور. وبالنسبة لهيئتين رفعتا الرسوم، ستكون هذه أول زيادة في الأسعار خلال عشر سنوات على الأقل.
وقد بدأ عدد من السكان بالفعل في النظر في التعديلات التي يمكنهم إجراؤها لخفض التكاليف وتعويض أي رسوم إضافية.
فيما يلي ملخص للإعلانات الأخيرة بشأن الزيادات التي قد يكون لها تأثير على ميزانيتك لعام 2025:
1. رسوم مواقف السيارات في دبي
ابتداءً من مارس 2025، سيتعين على سائقي السيارات دفع مبلغ 6 دراهم لكل ساعة مقابل مواقف السيارات "المميزة" في دبي خلال ساعات الذروة.
فيما يلي نظرة عامة على الأسعار الجديدة:
========= [ملاحظة المحرر: أضف الجدول هنا] =========
إليكم خريطة حيث تم تحديد المناطق "المميزة" باللون الوردي والأماكن "القياسية" باللون الأخضر:
وتطبق الرسوم الأعلى البالغة 6 دراهم على المناطق ذات الطلب المرتفع، بما في ذلك مواقف السيارات التي تقع ضمن مسافة 500 متر من محطة المترو، والمواقف ذات الإشغال العالي لمواقف السيارات خلال ساعات الذروة، ومناطق الأسواق والأنشطة التجارية.
كما سيتم فرض رسوم قدرها 25 درهماً للساعة على مواقف السيارات العامة المدفوعة بالقرب من مناطق الفعاليات، ومن المتوقع تطبيق ذلك في جميع أنحاء مركز دبي التجاري العالمي اعتباراً من فبراير 2025 خلال الفعاليات الكبرى.
2. أسعار رسوم سالك الجديدة
قد يضطر السائقون الذين يمرون عبر بوابات سالك للرسوم المرورية في دبي إلى دفع رسوم إضافية لرحلاتهم، وذلك اعتمادًا على موعد اختيارهم لهذه الطرق.
ستطبق سالك نظام "التسعير المرن" اعتبارا من يناير 2025، مع فرض رسوم أعلى بقيمة 6 دراهم خلال ساعات الذروة. وإليك دليل الرسوم الجديدة:
========= [ملاحظة المحرر: أضف الجدول هنا] =========
هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعديل رسوم سالك منذ بدء تطبيق بوابات الرسوم في عام 2007.
وتم تصميم هيكل الرسوم الجديد بهدف تسهيل حركة المرور في المدينة. ومن المتوقع أيضا أن يجلب إيرادات إضافية تتراوح بين 60 مليون درهم و110 ملايين درهم سنويًا لشركة سالك، وهي شركة مساهمة عامة.
3. التعرفة الجديدة للصرف الصحي
على مدى السنوات الثلاث المقبلة، سيضطر المقيمون والشركات في دبي إلى دفع رسوم صرف صحي أعلى، مع دخول الزيادة الأولى في عام 2025.
وستطبق الزيادة على الحسابات الحالية، بما في ذلك رسوم جمع مياه الصرف الصحي ضمن المناطق التي تشرف عليها بلدية دبي.
وفيما يلي هيكل التعرفة المعدل:
========= [ملاحظة المحرر: أضف الجدول هنا] =========
وتسعى بلدية دبي من خلال زيادة الرسوم إلى تعزيز الحفاظ على المياه في الإمارة وبناء بنية تحتية جاهزة للمستقبل لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان الإمارة المتزايدين. وهذا هو أول تحديث للرسوم من جانب الهيئة المدنية المحلية منذ 10 سنوات.
ماذا عن الإيجار والرواتب؟
في ظل ارتفاع التكاليف على مدى السنوات القليلة الماضية، كان الإيجار من بين الأمور الأساسية التي أثارت قلق السكان. فقد ارتفعت أسعار إيجار الشقق والفيلات في العديد من المناطق ــ ولكن قد تكون هناك بعض الأخبار الجيدة للعام المقبل.
قد تنخفض الإيجارات في بعض الأحياء مع دخول أكثر من 100 ألف شقة وفيلا جديدة إلى السوق في عام 2025، وفقًا لبحث حديث. ومن المتوقع أن تعمل الزيادة المتوقعة في العرض على تخفيف الضغط الحالي على الإيجارات والسيطرة على ارتفاع الأسعار.
من المتوقع أن يشهد الموظفون في دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة "ملائمة" في الرواتب، وذلك استناداً إلى دراسات متعددة.
ومن المرجح أن يحصل العاملون في قطاعي التكنولوجيا والقانون على زيادة في الرواتب بسبب الطلب على المواهب في هذه الصناعات، وفقًا لبيانات دليل الرواتب السنوي لشركة روبرت هاف. وقد يشهد العاملون في مجالات التمويل والمحاسبة والموارد البشرية أيضًا بعض الزيادات.
ومع ذلك، أظهر استطلاع آخر في الإمارات العربية المتحدة أن الرواتب الإجمالية في جميع الصناعات قد ترتفع بنسبة أربعة في المائة في عام 2025. وشمل الاستطلاع الذي أجرته ميرسر أكثر من 700 شركة عبر مجموعة من الصناعات بما في ذلك الطاقة والخدمات المالية والهندسة والبناء والعقارات والتصنيع وتجارة التجزئة والجملة والخدمات والعلوم الحياتية والتكنولوجيا.