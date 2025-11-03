دبي تعتمد نظام مواقف ذكي بدون حواجز في سوق العوير للخضروات والفواكه

في العام الماضي، وقّعت بلدية دبي وموانئ دبي العالمية اتفاقيةً لتطوير أكبر مركز لوجستي في العالم لتجارة المواد الغذائية والفواكه والخضراوات. ويهدف المشروع إلى ربط المنطقة بالأسواق العالمية ومضاعفة حجم سوق دبي الحالي، الذي يُعدّ أحد أكبر مراكز تجارة المنتجات الطازجة بالجملة في الخليج.