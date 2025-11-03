دبي تعتمد نظام مواقف ذكي بدون حواجز في سوق العوير للخضروات والفواكه

نظام مواقف ذكي بدون حواجز سيتم تطبيقه في سوق العوير للخضروات والفواكه في دبي.
أعلنت موانئ دبي العالمية يوم الاثنين 3 نوفمبر عن شراكتها مع "باركن" لإطلاق النظام الجديد الذي سيتولى إدارة نحو 2500 موقف مخصص للمركبات الخفيفة و500 شاحنة.
سيعمل النظام المؤتمت بالكامل بتقنية التعرف على لوحات المركبات والبيانات اللحظية، مما يتيح الدخول والخروج دون حواجز، ويُسهم في تقليل الازدحام وتحسين حركة المركبات الكبيرة الخاصة بالتجار والعاملين في سلسلة التوريد داخل السوق.
تُعد هذه المبادرة دعماً لأجندة "المدينة الذكية" في دبي، وخطوة نحو تحويل الموقع إلى أكبر مركز متكامل في العالم لتجارة وتخزين المواد الغذائية.
في العام الماضي، وقّعت بلدية دبي وموانئ دبي العالمية اتفاقيةً لتطوير أكبر مركز لوجستي في العالم لتجارة المواد الغذائية والفواكه والخضراوات. ويهدف المشروع إلى ربط المنطقة بالأسواق العالمية ومضاعفة حجم سوق دبي الحالي، الذي يُعدّ أحد أكبر مراكز تجارة المنتجات الطازجة بالجملة في الخليج.