دبي تعتمد مطار آل مكتوم الدولي كمركز تجريبي لمشاريع الاستدامة والابتكار

تحدثت في الجلسة أيضاً أليس سبنسر، المديرة التنفيذية للتعليم في معهد كامبريدج لقيادة الاستدامة، وقالت إن من المهم أن يعتمد قطاع الطيران ثقافة الاستدامة. وأوضحت: «يجب على قادة الصناعة التوقف عن النظر إلى الاستدامة على أنها عبء من حيث الالتزام أو التكلفة. فهي ليست مجرد رفاهية أو أداة علاقات عامة؛ بل يجب اعتبارها ميزة تنافسية وضرورة لضمان مستقبل مستدام للطيران».