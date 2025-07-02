دبي: تطوير شارع الميدان يخفض الازدحام المروري بنسبة 50% خلال ساعات الذروة

أدت سلسلة من أعمال تطوير الطرق إلى تحسين الربط بين شارعي الشيخ زايد والخيل عبر شارع الميدان، مما قلل ازدحام طوابير المركبات خلال ساعات الذروة بنسبة 50%. كما ساهمت أعمال هيئة الطرق والمواصلات في دبي في تحسين انسيابية حركة المرور وتقليص أوقات السفر بنسبة 40% خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية.
في نوفمبر 2024، قامت هيئة الطرق والمواصلات بإدخال بوابة رسوم المرور في الصفا الجنوبية في المنطقة لتقليل حركة المرور هنا بشكل أكبر.
وتضمنت أعمال الإنشاء توسعة مخرج شارع الشيخ زايد إلى شارع الميدان، وزيادة طاقة الجسر فوق شارع الخيل الأول لاستيعاب المركبات المارة بين شارع الخيل وشارع الميدان وشارع الشيخ زايد وشارع الحديقة في كلا الاتجاهين.
كما قامت الهيئة بتوسعة المنحدرات الرابطة بين الطريق السطحي والجسر فوق شارع الخيل الأول، مما أدى إلى تحسين الوصول للمركبات المتجهة إلى شارع الخيل وشارع الميدان.
شهد المشروع توسعة المخرج رقم D69 من مسار واحد إلى مسارين للمركبات القادمة من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الخيل وشارع الميدان، مما ضاعف الطاقة الاستيعابية للمخرج من 1500 مركبة في الساعة إلى 3000 مركبة، مما ساهم في تخفيف الازدحام المروري في المنطقة.
وفي إطار الجهود الأوسع لتعزيز انسيابية حركة المرور وتحسين كفاءة شبكة الطرق في دبي، قامت هيئة الطرق والمواصلات أيضاً بزيادة سعة الجسر فوق شارع الخيل الأول من ثلاثة إلى أربعة مسارات في كلا الاتجاهين، مما يعود بالنفع على المركبات المسافرة بين شارع الخيل وشارع الشيخ زايد وشارع الحديقة.
وقد أدى ذلك إلى زيادة سعة الجسر بنسبة تزيد عن 33 في المائة من 4500 إلى 6000 مركبة في الساعة، وخفض أوقات العبور في ساعة الذروة من سبع دقائق إلى أربع دقائق، وهو تحسن بنسبة 40 في المائة تقريبًا.
علاوةً على ذلك، قامت هيئة الطرق والمواصلات بتوسيع المنحدرات الرابطة بين الطريق السطحي والجسر فوق شارع الخيل الأول من مسار واحد إلى مسارين، مما حسّن انسيابية الحركة المرورية من خلال تقليل الازدحام ووقت الانتظار بأكثر من 50%، لا سيما خلال ساعات الذروة في الظهيرة والمساء. وقد لعب هذا التحسين دورًا محوريًا في تسهيل حركة المركبات بين شارعي الشيخ زايد والخيل في كلا الاتجاهين.
تعكس هذه التحسينات جهود هيئة الطرق والمواصلات المتواصلة للاستجابة الاستباقية للنمو العمراني والسكاني المتسارع في الإمارة. ومن خلال التطوير المستمر للبنية التحتية وتحسين شبكة الطرق، تهدف الهيئة إلى تلبية احتياجات التنقل المتطورة ودعم التوسع المستقبلي. وقد كشفت الهيئة الأسبوع الماضي عن سلسلة من المشاريع في منطقة الخليج التجاري، والتي خففت من الازدحام المروري وحسّنت سعة الشارع بنسبة 100%.
وفي إطار خطتها الرئيسية، تهدف هيئة الطرق والمواصلات إلى تنفيذ أكثر من 75 مشروعاً لتحسين حركة المرور في المناطق الرئيسية بالإمارة بحلول عام 2025.
هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعلن عن تحويل حركة المرور على الطريق E311 لمدة شهرين ابتداءً من 28 يونيو. دبي تحصل على 637 حافلة جديدة بحلول عام 2026؛ هيئة الطرق والمواصلات تختبر الحافلات الكهربائية في الصيف. حركة المرور في دبي-الشارقة: 90% من السائقين يواجهون ازدحامًا يوميًا، وفقًا لدراسة جديدة.