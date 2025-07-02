دبي: تطوير شارع الميدان يخفض الازدحام المروري بنسبة 50% خلال ساعات الذروة

أدت سلسلة من أعمال تطوير الطرق إلى تحسين الربط بين شارعي الشيخ زايد والخيل عبر شارع الميدان، مما قلل ازدحام طوابير المركبات خلال ساعات الذروة بنسبة 50%. كما ساهمت أعمال هيئة الطرق والمواصلات في دبي في تحسين انسيابية حركة المرور وتقليص أوقات السفر بنسبة 40% خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية.

في نوفمبر 2024، قامت هيئة الطرق والمواصلات بإدخال بوابة رسوم المرور في الصفا الجنوبية في المنطقة لتقليل حركة المرور هنا بشكل أكبر.

وتضمنت أعمال الإنشاء توسعة مخرج شارع الشيخ زايد إلى شارع الميدان، وزيادة طاقة الجسر فوق شارع الخيل الأول لاستيعاب المركبات المارة بين شارع الخيل وشارع الميدان وشارع الشيخ زايد وشارع الحديقة في كلا الاتجاهين.

كما قامت الهيئة بتوسعة المنحدرات الرابطة بين الطريق السطحي والجسر فوق شارع الخيل الأول، مما أدى إلى تحسين الوصول للمركبات المتجهة إلى شارع الخيل وشارع الميدان.

سعة مزدوجة

شهد المشروع توسعة المخرج رقم D69 من مسار واحد إلى مسارين للمركبات القادمة من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الخيل وشارع الميدان، مما ضاعف الطاقة الاستيعابية للمخرج من 1500 مركبة في الساعة إلى 3000 مركبة، مما ساهم في تخفيف الازدحام المروري في المنطقة.