دبي تطمئن المسافرين: استقرار الأوضاع وعودة تدريجية لرحلات الطيران

طمأنت سلطات دبي المقيمين والزوار بأن الإمارة لا تزال مستقرة، مع استمرار الخدمات العامة في العمل بشكل طبيعي حتى مع تسبب التوترات الإقليمية في اضطرابات سفر مؤقتة.
في بيان أصدرته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أكدت السلطات أن الوضع في المدينة لا يزال هادئاً ويخضع للمراقبة الدقيقة.
وجاء في البيان: "لا تزال دبي مستقرة، مع استمرار عمل الخدمات العامة، وقيام السلطات بمراقبة الوضع عن كثب".
وأضافت الدائرة أن جداول رحلات الطيران يتم استئنافها تدريجياً بعد الاضطرابات الأخيرة.
وذكرت السلطات: "يتم استعادة جداول الرحلات الجوية تدريجياً بعد الاضطرابات الأخيرة"، ناصحةً المسافرين بضرورة التحقق من تفاصيل مغادرتهم مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار.
كما ذكر المسؤولون أنه تم توجيه الفنادق في جميع أنحاء دبي لدعم الضيوف المتأثرين بتغيرات السفر، وأفاد البيان: "طُلب من الفنادق مساعدة الضيوف المتأثرين بتغيرات السفر، بما في ذلك ترتيب إقامات ممتدة حيثما أمكن ذلك".
وأضافت هيئة السياحة أنها تعمل بشكل وثيق مع شركات السياحة والفنادق والجهات المعنية الأخرى لضمان استمرار عمل الخدمات بسلاسة في جميع أنحاء المدينة.
وحثت السلطات قائلة: "ينبغي على شركاء قطاع السفر الرجوع إلى اتصالات شركات الطيران وتحديثات حكومة الإمارات الرسمية عند تقديم المشورة للعملاء".
كما تم تشجيع المؤسسات الإعلامية والجهات المعنية في القطاع على متابعة القنوات الحكومية وقنوات الطيران المعتمدة للحصول على أحدث المعلومات، ويأتي هذا البيان في وقت تستقر فيه عمليات السفر في المنطقة تدريجياً، مع قيام شركات الطيران باستعادة جداول رحلاتها، واستمرار الخدمات السياحية في دبي دون انقطاع.