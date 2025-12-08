دبي تطلق نظام "جبر" لدعم الأسر عند وفاة أحد أفرادها

1- موظف خدمة حكومي لكل أسرة: يتولى تنسيق جميع الإجراءات من ترتيبات الدفن إلى الترحيل، ويبقي الأسرة على اطلاع دائم. وتبدأ الخدمات فور تسجيل الوفاة دون الحاجة إلى تقديم طلبات.

2- خيام عزاء ودعم اجتماعي: للأسر الإماراتية، تُخصَّص خيمة عزاء إضافية مع خدمات الضيافة خلال فترة الحداد التي تستمر ثلاثة أيام، مع تجهيز أكثر من 70 موقعاً لهذه الخيام. أما الأسر المقيمة، فيُقدَّم لها الدعم عبر الجمعيات ذات النفع العام ودور العبادة. كما يقوم فريق متخصص بمراجعة الوضع الاجتماعي لكل أسرة وتقديم المساعدة حسب الحاجة.

3- دعم نفسي وديني: قامت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بتدريب 230 مرشداً مدرسياً لمساعدة الطلبة الذين فقدوا أحد أفراد الأسرة. كما يوفر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري مرشدين دينيين لتقديم الإرشاد والمحاضرات الدينية الاختيارية للأسر.

4- تكامل رقمي شامل: تتلقى جميع الجهات الحكومية إشعارات فورية عبر نظام ذكي موحد، كما تم إنشاء نقطة دفع موحدة لتقليل عدد المعاملات المطلوبة لأي رسوم.

5- عملية ميراث تلقائية: يقوم محاكم دبي بفتح ملف تَرِكة تلقائياً فور إصدار شهادة الوفاة، حيث تُسجَّل الممتلكات بشكل استباقي ليتمكن الورثة من استكمال وثائق الإرث بسهولة، بما في ذلك شهادة الوراثة الشرعية.

6- تحسين خدمات الدفن: قامت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بتدريب أكثر من 130 متطوعاً للقيام بمهام غسل وتكفين المتوفى، كما أعدّت عدة تكفين خاصة وطورت مرافق المقابر لتسريع وتسهيل إجراءات الدفن.