دبي تطلق نظام إنتاجية الموظفين الحكوميين على مراحل

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (67) لسنة 2025 بشأن نظام قياس إنتاجيّة القوى العاملة في حُكومة دبي.
ويشمل النظام جميع موظفي الجهات الحكومية والعاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة المتعاقدة مع الجهة الحكومية لتقديم خدمات نيابة عنها.
وفي يوليو الماضي، أطلقت دولة الإمارات النظام لقياس الأداء الحكومي على المستوى الاتحادي.
مع بدء قياس إنتاجية العمل في حكومة دبي، سيساهم ذلك في:
توفير مؤشرات إنتاجية دقيقة وواضحة
تعزيز أداء القوى العاملة والإنتاجية
رفع فعالية وكفاءة الجهات الحكومية في تقديم خدماتها
تحقيق الاستدامة في استخدام الموارد الحكومية
التحقق من فعالية التكاليف المالية المخصصة للموارد البشرية.
مراحل التنفيذ
في المرحلة الأولى، سيتم قياس الإنتاجية باستخدام معايير معترف بها من خلال مقارنة الخدمات المقدمة بحجم القوى العاملة، وإجمالي الرواتب، وساعات العمل الفعلية، وغيرها من البيانات ذات الصلة.
وستتم بعد ذلك عملية تحليل النتائج، يليها تطوير مبادرات تهدف إلى تحسين الكفاءة والخدمات.
أما المرحلة النهائية فستركز على تقييم النظام. وسيحدد دليل إجرائي التفاصيل والمسؤوليات الخاصة بكل مرحلة.